Regisseur Peter Farrelly erzählt in I Play Rocky die wahre Geschichte hinter Sylvester Stallones Durchbruch. Ein emotionaler Blick auf den Rocky-Start.

Das neue Biopic I Play Rocky von Regisseur Peter Farrelly widmet sich der Entstehungsgeschichte eines der bekanntesten Sportfilme aller Zeiten. Der Film zeigt nicht nur den Weg zu Rocky , sondern auch die schwierigen Jahre davor: erfolglose Castings, Geldprobleme und ein Drehbuch, dessen Umsetzung zur David gegen Goliath -Geschichte wird. Gerade das macht den Film so interessant, denn Stallones Weg wirkt fast selbst wie ein Hollywood-Drehbuch.

Sylvester Stallones Kampf in den 1970ern

Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre kämpft Sylvester Stallone in New York und Los Angeles von Absage zu Absage. Peter Farrelly zeichnet das Bild eines Mannes, der sich trotz aller Rückschläge nicht von seinem Ziel abbringen lässt. Anthony Ippolito spielt den Hauptdarsteller und trifft dessen Mimik, Körpersprache und verletzliche Ausstrahlung erstaunlich präzise. Statt Stallone nur zu imitieren, liefert er eine nuancierte Performance, die besonders in ruhigeren Szenen überzeugt. Dort schwankt Stallone zwischen Frust, Hoffnung und Wut, was die emotionale Tiefe der Geschichte unterstreicht.

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Fakten und Fiktion im Rocky-Universum

Peter Farrelly erzählt die Geschichte insgesamt recht klassisch, wobei einige Szenen deutlich dramatisierter wirken, um die David-gegen-Goliath -Erzählung emotional weiter aufzuladen. Trotzdem bleibt I Play Rocky nah an vielen bekannten Fakten aus Stallones Leben. Dazu gehört auch die berühmte Szene mit den gefrorenen Fleischhälften, bei der sich Sylvester Stallone tatsächlich verletzte. Diese Mischung aus Filmmythos und realen Ereignissen verleiht dem Biopic seine größte Stärke. Farrelly versteht es, dem Ganzen einen angenehm nostalgischen Ton zu verleihen, ohne komplett in Kitsch zu versinken.

Sasha Czack als emotionaler Ankerpunkt

Die Geschichte wird durch die Beziehung von Sylvester Stallone zu Sasha Czack geerdet, gespielt von AnnaSophia Robb. Sie ist die erste Ehefrau von Stallone und eine zentrale Figur in seinem Aufstieg. Sie ist es, die ihm sagt, dass er statt Mike lieber Sylvester als Vornamen nutzen soll. Sie ist es auch, die ihm den Tipp gibt, seine eigenen Skripte zu schreiben und sich selbst die beste Rolle zu geben. Die gemeinsamen Szenen sorgen immer wieder für ruhigere und emotionalere Momente im Filmverlauf.

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Kulturelle Ikone Butkus und Filmstart

Auch der Hund Butkus bekommt seinen Platz im Film, schließlich gehört er genauso zur Rocky -Geschichte wie die legendären Treppenstufen in Philadelphia. Exzentrische Eigenheiten oder Stallones kurioses Verhältnis zu seinen Schildkröten streift der Film nur am Rande. Die ganz große Oscar-Wucht erreicht I Play Rocky dadurch zwar nicht, da ihm stellenweise der mutigere Zugriff fehlt. Langweilig werden die 128 Minuten trotzdem kaum und bieten Raum für große Emotionen auf der Kinoleinwand.

Emotionale Wirkung für das Publikum

Vor allem Fans von Sylvester Stallone, Rocky und klassischen Hollywood-Aufstiegsgeschichten dürften hier auf ihre Kosten kommen. Aber auch all jene, die nach einer aufbauenden Geschichte vom Underdog zum Superstar suchen, sollten I Play Rocky eine Chance geben. Dafür ist Stallones Geschichte schlicht zu faszinierend, wie auch Originalaufnahmen nach dem Abspann untermauern. Der Film startet am 26. November 2026 in den hiesigen Kinos.