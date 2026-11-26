Der Infrastrukturfonds I Squared Capital führt fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme des Werbeunternehmens Ströer. Obwohl die Finanzierungsstruktur organisiert werden soll, bleibt eine Einigung unsicher, da frühere Versuche scheiterten. Die aktuelle Bewertung liegt bei rund 2,08 Milliarden Euro, wobei Gründer Udo Müller und Dirk Ströer große Aktienpakete halten. Das Unternehmen zeigte im Umsatzrecent ein Wachstum von 5 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro, getrieben durch die Außenwerbung, die als widerstandsfähig gegenüber KI-Einflüssen gilt.

Der Infrastrukturfonds I Squared Capital verhandelt nach Reuters-Informationen fortgeschritten über eine Übernahme des deutschen Außenwerbers Ströer. Kommen die Gespräche wie geplant voran, soll die Finanzierung organisiert werden.

Eine Einigung ist jedoch offen: Frühere Anläufe scheiterten, und auch die aktuellen Gespräche könnten - mal wieder - platzen. Ströer wird zum heutigen Xetra-Schluss mit rund 2,08 Mrd. Euro bewertet. Gründer Udo Müller hält 24%, Dirk Ströer 20%.

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Für Finanzinvestoren sind Plakate, Werbeflächen und digitale Bildschirme attraktiv, weil Außenwerbung vergleichsweise wenig durch KI gefährdet scheint. Operativ lief es bei Ströer zuletzt gut: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 5% auf 1,55 Mrd. Euro, getragen auch vom Außenwerbegeschäft. Ein konkretes Angebot oder einen Kaufpreis gibt es bislang aber nicht.