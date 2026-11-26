Die IAEA warnt nach erneutem Stromausfall in Saporischschja vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken. Während die Ukraine mit Libyen diplomatische Brücken baut, fordert Kanzler Merz von allen 27 EU-Staaten finanzielle Unterstützung für Kiew. Parallel dazu intensiviert Kasachstan die KI-Zusammenarbeit mit Russland, während die Slowakei einen EU-Kredit ablehnt.

Die internationale Sicherheitslage im Kontext des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bleibt von schweren Krisenszenarien geprägt. Kurz nach einem erneuten Stromausfall im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA eindringlich vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt.

Es handelt sich hierbei um den 28. Vorfall seit Beginn des Konflikts, bei dem beide externen Stromleitungen gekappt wurden. Der Chef der IAEA, Rafael Grossi, forderte beide Konfliktparteien, Russland und die Ukraine, dringend auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um unbehinderte Reparaturen an der kritischen Infrastruktur zu ermöglichen. Obwohl der Betreiber des Kraftwerks betonte, dass die Notstromaggregate einwandfrei funktionierten, bleibt die Gefahr eines katastrophalen Unfalls hoch.

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Diplomatische Entschärfung nach Drohnenangriff

Parallel dazu hat sich die diplomatische Lage zwischen der Ukraine und Libyen nach einem umstrittenen Drohnenangriff auf russische Schiffe im Hafen von Bengasi entspannt. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha führte Gespräche mit seinem libyschen Amtskollegen und betonte, dass die Aktion ausschließlich gegen russisches Militär gerichtet war und Libyen selbst nicht im Fokus stand. Sybiha drückte auf der Plattform X sein Bedauern über unbeabsichtigte Folgen aus und versicherte, die Ukraine habe nicht die Absicht, den Krieg auf andere Länder auszudehnen.

Dieser Schritt dient der Deeskalation und der Wahrung freundschaftlicher Beziehungen zu nordafrikanischen Partnern. In Mitteleuropa wächst die Besorgnis über die direkten und indirekten Auswirkungen des Krieges auf die eigene Sicherheit. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev erklärte gegenüber der Rheinischen Post, dass Russlands Angriffskrieg längst ganz Europa erreicht habe. Er verwies auf den Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen, zahlreiche unerlaubte Drohnenüberflüge sowie russische Raketen in Polen als Beweise dafür, dass man die Situation nicht ignorieren dürfe.

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Auch auf politischer Ebene fordert der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, dass sich künftig alle 27 EU-Staaten an der Unterstützung der Ukraine beteiligen müssen. Merz kritisierte scharf, dass sich vier osteuropäische Partner im Jahr 2025 einem Ukraine-Kredit entzogen, und betonte, dies sei nicht länger akzeptabel. ÄhnlichePositionen vertraten die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten sowie einiger nordeuropäischer Länder.

Merz warnt vor neuen Flüchtlingsströmen

Merz warnte davor, dass ohne einen raschen Frieden neue Flüchtlingsströme aus der Ukraine nach Europa strömen würden, was für alle europäischen Staaten kontraproduktiv wäre. Diese Haltung wird von schwedischen Diplomaten unterstützt, die den russischen Botschafter einbestellten, um Proteste gegen die Verletzung des polnischen Luftraums und mutmaßliche Komplottpläne in Dänemark zu übermitteln. Auf globaler Ebene zeigen sich jedoch auch widersprüchliche Entwicklungen in den diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Kasachstan plant den Ausbau der Zusammenarbeit mit Russland im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew sicherte russischen Konzernen wie der Sberbank und Yandex volle Unterstützung auf dem kasachischen Markt zu, trotz der wegen des Ukraine-Kriegs verhängten US-Sanktionen, die Russlands Zugang zu hochmodernen US-Chips blockieren. Präsident Wladimir Putin gab auf einer Konferenz in Moskau zu, dass Engpässe bei Energie und Bauteilen technologische Hürden darstellen. Gleichzeitig distanziert sich die Slowakei von einem geplanten EU-Kredit von 45 Milliarden Euro für die Ukraine.

Widersprüchliche EU-Positionen zur Ukraine-Hilfe

Ministerpräsident Robert Fico schlug vor, stattdessen Waren aus slowakischer Produktion wie Dieselkraftstoff und Notstromversorgung zu liefern, um sowohl die slowakische Industrie zu unterstützen als auch der Ukraine nur das Nötigste zukommen zu lassen. Diese unterschiedlichen Ansätze verdeutlichen die zerrissene europäische Landschaft und die komplexe geopolitische Lage, in der wirtschaftliche Interessen, sicherheitspolitische Bedenken und humanitäre Erwägungen oft aufeinandertreffen und neue Koalitionen sowie Konflikte innerhalb der EU und in der globalen Ordnung schaffen.