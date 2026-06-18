IAEA wird an Verhandlungen über USA-Iran-Abkommen mitwirken

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wird an den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran mitwirken. Die Verhandlungen sollen die konkrete Umsetzung des Rahmenabkommens betreffen. US-Präsident Donald Trump hat kritische Medienberichte über das Rahmenabkommen zurückgewiesen und auf steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise nach der Unterzeichnung hingewiesen.

Die Internationale Atomenergiebehörde ( IAEA ) wird nach Angaben ihres Generaldirektors Rafael Grossi an den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran mitwirken.

Nun müsse unter anderem geklärt werden, welche iranischen Anlagen von den Inspektoren der Behörde überprüft werden sollen, sagt Grossi in Genf. Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens stünden technische Gespräche über die konkrete Umsetzung an. Zu möglichen Inspektionen während der laufenden Verhandlungsphase äußert sich Grossi nicht und verweist auf die bevorstehenden Gespräche mit Vertretern der USA und des Iran. US-Präsident Donald Trump weist kritische Medienberichte über das Rahmenabkommen mit dem Iran scharf zurück.

Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete er Kritiker, die ihm ein zu nachgiebiges Vorgehen gegenüber Teheran vorwerfen, als "neidisch, unehrlich oder dumm". Zugleich verwies er auf steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise nach der Unterzeichnung. In US-Medien war zuvor von zu weitgehenden Zugeständnissen Washingtons an den Iran die Rede gewesen, unter anderem mit Blick auf das Atomprogramm. Wie bedeutend das neue USA-Iran-Abkommen ist, muss sich noch zeigen, sagt Sicherheitsexperte Frank Umbach.

Vieles ist noch unklar und die iranische Führung werde "sich Schlupflöcher offenhalten". Die Gelder für den Wiederaufbau des Iran würden auf eine militärische Aufrüstung des Landes hinauslaufen. China lobt das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs. Die Unterzeichnung des Memorandums der ersten Phase sei "von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe", erklärt ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

China hoffe, dass alle beteiligten Parteien den Geist der Vereinbarung wahrten und ihre Zusagen einhielten. Probleme ließen sich nicht mit Waffengewalt lösen. Zugleich rief Peking beide Seiten auf, die Verhandlungen der zweiten Phase mit einer "rationalen und pragmatischen Haltung" anzugehen. China werde weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle spielen.

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon ist ein Mann getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtet, eine "feindliche Drohne" habe in der Region Kfar Tebnit ein Auto attackiert. Ein Mensch sei dabei getötet worden und ein weiterer schwer verletzt. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die Präsidenten der USA und des Iran, das auch ein Ende der Angriffe im Libanon vorsieht.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßt das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs, rechnet jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Zunächst müssten Sicherheitsrisiken wie mögliche Minengefahren beseitigt und die Sicherheit von Schiffen und Besatzungen gewährleistet werden, erklärte der Verband.

Zudem sei eine sofortige Wiederaufnahme des regulären Betriebs nicht realistisch, da zahlreiche Handelsschiffe weiterhin in der Region festlägen. Nach Angaben des VDR befinden sich derzeit rund 45 Schiffe deutscher Unternehmen im Persischen Golf. Wenige Stunden nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs verhandelt Israel laut Insidern mit den USA über einen Verbleib israelischer Truppen im Südlibanon. Nach Angaben von zwei israelischen Regierungsvertretern will Jerusalem seine Soldaten südlich des Litani-Flusses stationiert lassen und halte an dieser Position fest.

Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran sieht unter anderem vor, die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten. Das Ergebnis der Gespräche mit Washington könnte Insidern zufolge auch davon abhängen, ob US-Präsident Donald Trump auf die Einhaltung dieser Vereinbarung drängt. Der israelische Außenminister Gideon Saar bricht jeglichen Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab. Grund dafür seien jüngste Äußerungen, in denen Kallas Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben soll, sagt Saar.

Susie Wiles, die Stabschefin des Weißen Hauses, schreibt auf X, dass die "nächsten 60 Tage Herausforderungen mit sich bringen werden". Wichtige Details müssten noch ausgearbeitet werden. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung sei aber "ein großer Schritt nach vorn", nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Laut der unterzeichneten Absichtserklärung wollen die USA und Iran in den kommenden 60 Tagen an einem dauerhaften Waffenstillstand arbeiten.

Die Ölpreise sinken nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran weiter. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag zuletzt bei 77,67 US-Dollar und damit knapp 2,4 Prozent niedriger als am Vortag. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßt die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran





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