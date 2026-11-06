Iaia Manco Danfa dominiert mit Doppelpack: Borussia Mönchengladbach U21 besiegt Schalke 04 mit 7:0

Nach seiner Nichtberufung für die Bundesliga-Truppe zeigte Iaia Manco Danfa seine Klasse: Die U21 von Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 7:0 bei der U23 von Schalke 04.

Die U21 von Borussia Mönchengladbach hat bei der U23 von Schalke 04 mit einem sensationellen 7:0-Sieg in der Regionalliga auftrumpfen können. Im Mittelpunkt der Tatserie stand der 19-jährige Stürmer Iaia Manco Danfa, der nicht nur zwei Tore erzielte, sondern auch zwei Vorlagen vorbereitete. Der Sieg am Freitagmittag war besonders bemerkenswert, da Danfa zuvor aus dem Kader der Profis für das Bundesliga-Spiel am Freitagabend gegen den Hamburger SV gestrichen worden war.

Verletzungssituation und Kaderentscheidung von Trainer Alexander Blessin

Danfas Aufsteigen zur Hoffnungsträger-Rolle der Reserve begann mit der Notlage in der ersten Mannschaft. Aufgrund einer massiven Verletzungsmisere bei den Profis von Gladbach hatte der jugendliche Angestellte bereits am 18. Oktober bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse gefeiert. Diese Chance hatte sich jedoch schnell wieder erledigt, als sich der 28-jährige Isac Lidberg von seinen Blessuren erholte und wieder zur Verfügung stand.

Tor-Festspiel in Gelsenkirchen mit Vorlagen und Doppelpack

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Das Auswärtsspiel beim Nachwuchs von Schalke 04 entwickelte sich schnell zu einem reinen Gaudi für die Fohlen aus dem Rheinland. Bereits nach 15 Minuten schaffte Danfa den ersten Durchbruch: Nach einer Flanke seines Mitspielers Dillon Berko verwandelte er den Ball mit einem eleganten Seitfallzieher in das rechte obere Eck. Damit legte er den Grundstein für das spätere Tor-Spektakel in Gelsenkirchen.

Nachdem Danfa in der 27. Minute durch eine Vorlage für Josiah Uwakhonye sorgte, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf, übernahm er in der zweiten Halbzeit die Regie. Er leitete einen schnellen Konter über Karim Affo ein, den Taavi Koukkumäki von rund elf Metern Entfernung zum 3:0 bezifferte. Danfa scheiterte zwar später noch an der Latte, bereitete jedoch auch das vierte Tor durch Uwakhonye in der 56. Minute vor, welches dann in der 71. Minute finalisiert wurde.

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Stolzer Trainer Mihai Enache lobt Mentalität und Spielwitz

Die Leistungen der U21 von Borussia Mönchengladbach fanden bei Trainer Mihai Enache großen Anklang. Nach dem Ende des Spiels betonte der Chefcoach, wie beeindruckt er von der Mentalität seiner Spieler war. Er verwies darauf, dass die Mannschaft viel Spielwitz und Freude am Spiel mit nach Gelsenkirchen gebracht habe. Besonders die sauber herausgespielten Tore hob Enache als Zeichen für eine hohe taktische Disziplin hervor.

Den letzten Akt des Abends gestaltete Danfa mit seinem zweiten Treffer zur 6:0-Endstand in der 75. Minute, was seinen persönlichen Doppelpack perfekt machte. Den Schlusspunkt setzte dann Kemal Cirpan in der 84. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Bellahsen. Trainer Enache vergab kein gutes Wort für seine Schützlinge und würdigte den hohen Sieg gegen einen starken Gegner als Riesenkompliment an die gesamte Mannschaft.

Ausblick auf Bundesliga-Aktion und künftige Aufgaben

Nach diesem dominanten Auftritt in der Regionalliga bleibt die weitere Karriere von Iaia Manco Danfa ein Thema. Während er am Abend gegen den Hamburger SV auf der Bank der Profis saß, hat er durch diese 90 Minuten gezeigt, dass er über das nötige Potenzial für den Profifußball verfügt. Die U21 von Gladbach hat mit dem 7:0-Sieg bei Schalke 04 ein starkes Signal gesetzt und demonstriert, dass die Nachwuchsarbeit im Verein fruchtete.

Für die U21 von Borussia Mönchengladbach bedeutet dieser Sieg einen wichtigen Vertrauensschub in der laufenden Saison. Die klare Abgrenzung zur Leistung der ersten Mannschaft unterstreicht die tiefe Personaldecke und die unterschiedlichen Wege, die Spieler durchlaufen können. Iaia Manco Danfa hat damit bewiesen, dass er auch ohne Bundesligaeinsatz auf hoher Niveau agieren kann.