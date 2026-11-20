Der FC Blackpool hat Trainer Ian Evatt nach zwölf Monaten und beim 45. Geburtstag abrupt entlassen.原因 liegt in der angespannten Tabellenposition in der englischen Drittliga.

Ian Evatt wurde am Nachmittag seines 45. Geburtstags abrupt von seinem Amt als Cheftrainer des englischen Drittligisten FC Blackpool entlassen. Der Klub teilte diese Entscheidung über seine offiziellen Social-Media-Kanäle mit, was für den Ex-Profi eine bittere Überraschung darstellte, da das Management am Morgen desselben Tages noch herzlich zu seinem Geburtstag gratuliert hatte.

Plötzlicher Wechsel nach nur zwölf Monaten

Die Kündigung erfolgte weniger als sieben Stunden nach der positiven Geburtstagsbotschaft des Vereins. Ian Evatt hatte das Amt am Oktober 2025 angetreten, um Nachfolger des entlassenen Vorgängers Steve Bruce zu werden. Seine Amtszeit beträgt somit exakt zwölf Monate. Der FC Blackpool betonte in seiner Entlassungsmeldung, dass Evatt eine entscheidende Rolle beim denkwürdigen Aufstieg des Vereins von der League One in die Premier League gespielt habe, doch die aktuelle sportliche Lage rechtfertige den Schritt.

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Sportliche Gründe und Tabellenplatzierung

Ein Hauptfaktor für die Entlassung ist die momentane sportliche Entwicklung der Mannschaft. Nach 13 absolvierten Spieltagen befindet sich der FC Blackpool nur auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz in der Tabelle. Obwohl der Verein im Nordwesten Englands historisch bedeutend ist, reichten die Leistungen in der laufenden Saison nicht aus, um die Erwartungen an einen nachhaltigen Erfolg im Drittligabetrieb zu erfüllen. Die kurze Zeitspanne seit der Verpflichtung zeigt, wie schnell sich die Stimmung im Klubmanagement wenden kann.

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Lange Verbindung zwischen Trainer und Verein

Ian Evatt verbindet eine tiefe, persönliche Geschichte mit dem FC Blackpool. Als aktiver Spieler absolvierte der Verteidiger über einen Zeitraum von sechs Jahren mehr als 250 Spiele für die Seasiders. Während dieser Zeit trug er maßgeblich dazu bei, dass der Verein in die Premier League aufstieg. Der Klub bedankte sich offiziell für seine extrem erfolgreiche Karriere an der Bloomfield Road und würdigte seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinschaft und den Sport.

Weiterführung unter Co-Trainer Steve Thompson

Für die zeitweise Führung des Teams ist der 62-jährige Co-Trainer Steve Thompson verantwortlich. Er wird die Mannschaft auch beim kommenden wichtigen Kellerduell gegen den Konkurrenten Wigan Athletic am Samstag um 13.30 Uhr trainieren. Diese kurzfristige Neustrukturierung bedeutet für die Spieler eine sofortige Anpassung an neue taktische Vorgaben, während das Management nach einer dauerhaften Lösung für das Cheftraineramt sucht.