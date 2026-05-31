Ian Hutchinson: Der Bingley Bullet kämpft sich zurück

Der Bingley Bullet Ian Hutchinson hat nach schweren Verletzungen und Rückschlägen seine Karriere wieder aufgebaut. Nach fünf Rennen in einer Woche 2010 stand seine Karriere auf der Kippe, als er bei einem Sturz bei der britischen Meisterschaft in Silverstone schwer verletzt wurde. Sein linkes Bein musste 16-mal operiert werden, um eine drohende Amputation abzuwenden. Trotz des langen und schwierigen Heilungsprozesses kehrte Hutchinson zurück auf die Rennstrecke und konnte weitere Siege feiern.

Der Bingley Bullet Ian Hutchinson kämpft sich nach schweren Verletzungen wieder zurück in die Welt des Motorsport s. Nach fünf Rennen in einer Woche 2010 stand seine Karriere auf der Kippe, als er bei einem Sturz bei der britischen Meisterschaft in Silverstone schwer verletzt wurde.

Sein linkes Bein musste 16-mal operiert werden, um eine drohende Amputation abzuwenden. Trotz des langen und schwierigen Heilungsprozesses kehrte Hutchinson zurück auf die Rennstrecke und konnte weitere Siege feiern. Doch auch in den Jahren 2012, 2015, 2016 und 2017 gab es Rückschläge, darunter einen schweren Sturz bei der Tourist Trophy 2017, bei dem er sich den linken Oberschenkel brach.

Nach einem Schlaganfall im Februar 2023, den er nur durch die schnelle Hilfe seines Rennfahrerkollegen Jason O`Halloran überleben konnte, bekam er die Nachricht, dass seine Rennlizenz eingezogen werden würde. Doch Hutchinson gab nicht auf und kämpfte sich weiter zurück. 2025 konnte er beim North West 200 die Früchte seines unvorstellbaren Durchhaltevermögens ernten und die Früchte seiner Arbeit sehen.

Nachdem er nach dem ersten Superstock-Rennen neben Michael Dunlop und Dean Harrison auf das Siegertreppchen steigen durfte, kämpft er beim anschließenden Interview mit BBC Sport NI mit den Tränen





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