IATA warnt vor weiteren Pleiten bei Fluggesellschaften wegen hoher Kerosinpreise

Die durch den Iran-Krieg gestiegenen Kerosinpreise treiben laut IATA-Chef Willie Walsh weitere Airlines in die Insolvenz. Besonders Billigflieger sind betroffen. Eine mögliche Mega-Fusion in den USA sieht Walsh skeptisch.

Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Kerosinpreise bereiten der globalen Luftfahrtbranche große Sorgen. Willie Walsh, Chef des Weltluftfahrtverbands IATA , äußerte sich am Rande der Jahrestagung in Rio de Janeiro besorgt über die finanziellen Aussichten vieler Airlines.

Er befürchtet, dass einige Fluggesellschaften den hohen Treibstoffkosten nicht standhalten können und entweder aufgeben oder von größeren Wettbewerbern übernommen werden müssen. Diese Entwicklung betrifft besonders Billigflieger, da ihnen margenstärkere Einnahmequellen wie Premiumklassen oder Vielfliegerprogramme fehlen. Die Flugpreise sind seit Ausbruch des Konflikts deutlich gestiegen und werden nach Einschätzung von Walsh nicht so bald wieder sinken. Dennoch bezeichnete er das Geschäftsmodell der Billig-Airlines nicht als gescheitert.

Die gestiegenen Treibstoffkosten sind jedoch nur ein Teil der Herausforderungen. Der Iran-Krieg hat nicht nur das Angebot an Kerosin verknappt, sondern auch wichtige Flugkorridore unterbrochen, was zu teuren Umwegen führt. Besonders betroffen sind die Golf-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad, deren Drehkreuze in Dubai, Doha und Abu Dhabi stark beeinträchtigt werden.

Walsh zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Region als Luftfahrt-Drehkreuz keinen dauerhaften Schaden nehmen wird, da die Kapazitäten der Golf-Airlines, die 14 Prozent des weltweiten Angebots ausmachen, nicht kurzfristig ersetzt werden können. Gleichzeitig kämpfen die Fluggesellschaften mit Lieferkettenproblemen bei Flugzeug- und Triebwerksherstellern wie Boeing, Airbus, GE und Pratt & Whitney. Diese Probleme haben die Airlines im Jahr 2025 etwa elf Milliarden Dollar gekostet. Walsh kritisierte, dass die Hersteller hohe Gewinne erzielten, während die Airlines litten.

Er forderte eine gerechtere Verteilung der Lasten. Mit Blick auf mögliche Fusionen in den USA zeigte sich Walsh skeptisch. Der Vorschlag von United-Chef Scott Kirby, den Rivalen American Airlines zu übernehmen, werde an erheblichen regulatorischen Hürden scheitern. Dies gelte auch unabhängig davon, dass Kirby die Idee bei US-Präsident Donald Trump vorgebracht habe.

Abschließend betonte Walsh, dass die IATA an ihrem Ziel festhalte, die Luftfahrt ab 2050 klimaneutral zu gestalten. Allerdings werde dies durch die schleppende Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe erschwert. Branchenvertreter hätten sich zuletzt zurückhaltend geäußert, auch mit Blick auf eine mögliche Abschwächung der Klimapolitik in den USA unter Präsident Trump. Trotz aller Herausforderungen bleibe die IATA optimistisch, dass die Branche langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen könne





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