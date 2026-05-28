IBM setzt mit KI‑Agenten und Hybrid‑Cloud auf neue Wachstumsphase

IBM meldet im Mai 2026 starkes Umsatzwachstum dank Software und Hybrid‑Cloud, präsentiert auf der Think‑2026 einen Börsen‑Umbruch vom reinen Hardware‑Lieferanten zum Architekten datengetriebener Unternehmens‑IT und investiert massiv in KI‑Agenten, vertrauenswürdige KI und Quantencomputing.

Im Mai 2026 präsentierte die International Business Machines Corporation ( IBM ) auf ihrer eigenen Think‑Konferenz in Boston einen beeindruckenden Meilenstein: Das Traditionsunternehmen hat den Wandel von reinen KI‑Experimenten zu marktreifen, sicheren Geschäftsanwendungen erfolgreich vollzogen.

Das operative Geschäft des Unternehmens zeigte in diesem Quartal ein starkes Umsatzwachstum, das vor allem durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Softwarelösungen und Hybrid‑Cloud‑Infrastrukturen getragen wurde. IBM nutzt diese solide Finanzlage, um massiv in die Weiterentwicklung intelligenter Software‑Agenten zu investieren, die künftig als zentrale Bausteine für die digitale Transformation von Unternehmen dienen sollen. Dabei geht es nicht mehr allein um reine Rechenleistung, sondern um die Bereitstellung einer vollständigen Architektur, die Datenintegration, automatisierte Entscheidungsprozesse und skalierbare Cloud‑Ressourcen miteinander verknüpft.

Auf der Think‑2026 zeigte das Management, dass IBM sich{ }nach langer : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :lished against the background of a dynamic market is a major question. The long text continues with analysis and corporate strategy remarks.

The firm also emphasised the importance of trustworthy AI, compliance with regulations and the integration of quantum‑computing research into its product roadmap, thus securing a competitive edge in the next generation of enterprise software. Insgesamt positioniert sich IBM mit dem neuen Geschäftsmodell als unverzichtbarer Technologiearchitekt für Unternehmen, die ihre IT‑Landschaft zukunftssicher gestalten wollen.

Durch die Kombination aus hybrider Cloud, KI‑basierten Agenten und einer offenen Plattform‑Strategie soll ein Ökosystem entstehen, das Kunden ermöglicht, datengetriebene Prozesse zu automatisieren und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Bereichen wie vertrauenswürdige KI, Edge‑Computing und Quantencomputing, unterstreichen die langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Analysten sehen in IBMs aktuellem Kurs eine stabile Basis für weiteres Wachstum, sofern das Unternehmen seine Innovationsgeschwindigkeit beibehalten kann





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