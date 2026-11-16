Ibrahim Maza: BVB Leverkusen überprüft Kaderfähigkeit für Paderborn-Spiel

Ibrahim Maza kehrt nach Düsseldorf zurück. Der 20-jährige Star von Bayer Leverkusen muss über seine Verletzung am Knöchel wachen. Das Spiel gegen Paderborn steht an.

Der algerische Nationalspieler Ibrahim Maza ist am Montag in die BayArena nach Düsseldorf zurückgekehrt. Der 20-jährige Offensivakteur war am Sonntagabend über Paris geflogen. Er flog vorzeitig von der Reise mit der algerischen Nationalmannschaft ab. Der Grund war eine Verletzung am Sprunggelenk. Maza musste in der 80. Minute im Heimspiel gegen Togo ausgewechselt werden.

Verletzungsdetails und medizinische Einschätzung

Maza hatte sich im Spiel gegen Togo einen Tritt gegen den Knöchel geholt. Der Algerien-Verband bestätigte den Ausfall für das Rückspiel am Dienstag. Dieses Länderspiel findet in der Qualifikation zum Afrika-Cup 2027 statt. Aktuell liegt kein Schaden vor, der zu einer langen Pause zwingt. Bayer Leverkusen beobachtet den Verlauf der Woche genau. Die Entscheidung fällt erst kurzfristig.

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Planung für das Aufeinandertreffen mit Paderborn

Trainer und medizinisches Team warten die weitere Entwicklung ab. Es bleibt ungewiss, ob Maza am Samstag im Kader steht. Leverkusen empfängt den Aufsteiger SC Paderborn am Samstag um 15:30 Uhr. Das Spiel findet in der eigenen BayArena statt. Die Kadermeldung wird von der aktuellen Verfassung des Stars abhängen. Das medizinische Team wird den Zustand täglich prüfen.

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Serie von Verletzungen am Knöchel belastet den Angreifer

Maza litt bereits in der Vergangenheit an ähnlichen Problemen. Im Derby beim 1. FC Köln erlitt er einen schmerzhaften Schlag auf denselben Knöchel. Diese Belastungsserie wirkt sich auf die Spielplanung aus. Die physische Stabilität des rechten Außenstürmers ist nun geprüft. Die Rückkehr ins Training muss schrittweise erfolgen. Die Belastungssteuerung ist hier entscheidend.

Statistische Härte und Zweikampfbereitschaft des Spielers

Maza führt in der Liga viele Zweikämpfe erfolgreich. Bis jetzt hat er 117 Duelle bestritten. Nur Lukas Petkov von Elversberg liegt mit 120 Duellen vor ihm. Diese Statistik unterstreicht seine physische Robustheit. Er opfert sich stark im Spiel. Seine Härte ist eine wichtige Stärke für das Team. Der Verletzungsrisiko ist dennoch real.