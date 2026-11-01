Ibrahim Maza kritisiert Schiedsrichter nach Bayer Leverkusen Niederlage

Ibrahim Maza äußert scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung nach der 2:4-Pleite gegen Stuttgart und nennt die Entscheidungen bodenlos. Der Mittelfeldspieler hob die Effektivität des VfB hervor.

Die 20-jährige Hoffnungsträgerin von Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, leistete in der Partie gegen den VfB Stuttgart erbitterten Widerstand gegen die erste Heimniederlage der laufenden Saison. Obwohl er mit einem Kopfballtor, 22 gewonnenen Zweikämpfen und einer Laufleistung von 11,7 Kilometern als der mit Abstand beste Spieler des FC Bayer auf dem Platz stand, reichten diese Leistungen nicht aus, um die 2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart zu verhindern. Maza wurde während des gesamten Spiels massiv von den Stuttgartern attackiert, was die Intensität des Aufeinandertreffens zweier Topmannschaften verdeutlichte.

Schiedsrichterleistung als Hauptproblem identifiziert

Die harte Gangart gegen den Mittelfeldspieler störte Maza mental nicht, da er solche Phänomene als festen Bestandteil des modernen Fußballs betrachtet. In einem Interview mit dem Sender Sky betonte er, dass Ekelattacken und Fouls dazugehören und einen Spieler sogar härten. Allerdings kritisierte er die Entscheidungen des Unparteiischen scharf und nannte die Situation, in der er sich befand, als bodenlos. Der Schiedsrichter habe bei klaren Fehlentscheidungen nicht eingegriffen oder zu spät gepfeift, während beim Einsatz der Video-Assistenz-Technologie (VAR) seiner Meinung nach fundamental falsche Kriterien angewendet wurden. Maza bezeichnete das Handling der Schiedsrichter-Entscheidungen sogar als geisteskrank, was die Wut über den Ausgang der Partie deutlich macht.

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Ein weiterer Konfliktpunkt war die Kommunikation zwischen den Spielern und dem Unparteiischen. Maza beschrieb, dass er nicht mit dem Schiedsrichter sprechen durfte, dieser ihm jedoch gegenüberschrie. Als Maza forderte, normal mit ihm gesprochen zu werden, eskalierte die Situation weiter. Der Spieler erklärte, dass der Unparteiische ihm riet, abzuhauen, wenn er ihn nicht ansprechen dürfe. Diese widersprüchlichen Anforderungen und die aggressive Art der Interaktion haben Maza maßlos verärgert und zeigen, wie wichtig eine klare und respektvolle Linie auf dem Spielfeld ist.

Taktische Überlegenheit des VfB Stuttgart

Abgesehen von den Kontroversen um die Schiedsrichterleistung fasste Ibrahim Maza die Gründe für die Pleite in Leverkusen relativ nüchtern und fußballerisch korrekt zusammen. Der VfB Stuttgart sei schlichtweg effizienter vor dem Tor gewesen. Leverkusen habe unnötige Tore kassiert, die abgehakt werden müssten. Diese Analyse zeigt, dass trotz der emotionalen Ausbrüche gegenüber der Schiedsrichterleistung die eigene Fehleranfälligkeit und die taktische Überlegenheit des Gegners die Hauptursachen für die Niederlage waren. Stuttgart nutzte seine Chancen präziser, während Leverkusen Schwierigkeiten hatte, die Defensive unter dem permanenten Druck der Stuttgarter Angreifer zu stabilisieren.

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VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte die strategische Ausrichtung seiner Mannschaft im Vorfeld. Der 44-jährige Trainer sagte bereits vor dem Match, dass man wisse, dass Maza ein Schlüsselspieler ist. Demnach war die gezielte Attacke auf den Leverkusener Mittelfeldstar eine bewusste taktische Maßnahme, die langfristig auch zum Erfolg des VfB beitrug. Die Kombination aus individueller Härte und taktischer Disziplin zeigte Wirkung, obwohl Leverkusen durch Maza immer wieder Bedrohungen generierte.

Emotionale Belastung durch Ballon d'Or Auszeichnung

Die psychische Belastung für den 20-Jährigen war in dieser Woche besonders hoch, da er sich auf eine große persönliche Ehrung freute, die ihn jedoch von der eigentlichen Spielkonzentration ablenkte. Maza hatte bei der Wahl zum U21-Talent des Jahres beim renommierten Ballon d'Or die einzige Stimme von Lionel Messi erhalten. Der 39-jährige Weltmeister und Legende der Fußballgeschichte ehrte damit das Talent aus Leverkusen. Maza versuchte, diese Nachricht aus seinem Kopf zu verbannen, um sich voll und ganz auf die Leistung am Spieltag zu konzentrieren. Er bezeichnete die Anerkennung durch Messi als große Ehre, bedauerte jedoch, dass er diese Ehre nicht mit einem Sieg auf dem Platz verbinden konnte.

Diese Episode verdeutlicht den enormen Druck, dem junge Talente in der Bundesliga und auf internationaler Ebene ausgesetzt sind. Neben den physischen Herausforderungen eines intensiven Spiels wie dem gegen Stuttgart, müssen sie auch mit emotionalen Hochs und Tiefs umgehen. Die Kritik an der Schiedsrichterleistung ist also auch ein Ventil für die Enttäuschung, dass die individuelle Leistung und die persönliche Ehre nicht in einen Mannschaftserfolg münden konnten. Maza bleibt jedoch ein zentraler Faktor für Leverkusen, der durch seine Laufbereitschaft und seine Torgefahr auch in Zukunft entscheidende Spiele beeinflussen wird.