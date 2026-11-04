Ibrahim Maza strebt Ballon d'Or an und sieht Chancen auf Champions-League-Teilnahme

Algerien-Star Ibrahim Maza nennt Champions-League-Qualifikation und Ballon d'Or als Karriereziele. Der Leverkusener bestätigt Interesse an PSG und lobt Unterstützung durch Messi.

Der 20-jährige algerische Nationalspieler Ibrahim Maza etabliert sich in dieser Saison als einer der herausragenden Akteure in der Bundesliga. Neben dem 30-jährigen Stürmer Patrik Schick bildet er das offensive Herzstück von Bayer Leverkusen. Vor dem anstehenden Europa-League-Duell gegen Olympique Marseille am Donnerstag um 21 Uhr äußerte sich das Offensiv-Talent gegenüber RTL und Sky Sport deutlich zu seinen sportlichen Ambitionen und Karrierezielen. Maza positioniert sich damit als zentrale Figur im Aufgebot des Bundesligisten und zeigt sich selbstbewusst regarding seiner Entwicklung zum internationalen Topstar.

Champions-League-Qualifikation als primäres Saisonziel

Ibrahim Maza fokussiert sich in der aktuellen Spielzeit voll und ganz auf die Heraufsetzung des Teams in die Champions League. Er erklärt, dass man sich zu 100 Prozent für diesen europäischen Wettbewerb qualifizieren wolle. Die Europa League sowie der DFB-Pokal sind dabei wichtige Begleitdisziplinen, doch das Hauptaugenmerk liegt auf der Bundesliga. Maza beteuert, dass die Mannschaft über hervorragende Strukturen verfügt und ein hervorragender Trainer für Stabilität sorgt. Wenn jeder Spieler sein volles Potenzial abrufe, sei die Qualifikation für die Königsklasse des europäischen Fußballs machbar.

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Karriereziele: Vom Dribbeln bis zum Ballon d'Or

Die sportlichen Ambitionen von Maza reichen weit über den aktuellen Verein hinaus. Er nennt den Gewinn der Champions League als konkretes Karriereziel, das er unbedingt erreichen möchte. Darüber hinaus strebt er langfristige individuelle Ehrungen an. Sein großer Traum besteht darin, irgendwann zu den besten Spielern der Welt zu gehören und den Ballon d'Or zu gewinnen. Maza betont, dass er täglich hart dafür arbeite, dieses Niveau zu erreichen. Er erkennt an, dass sein Spiel noch nicht perfekt ist und es immer ein nächstes Level gibt, das es zu erklimmen gilt. Während er sein Dribbling bereits als gut einschätzt, sieht er Defensivarbeit und Egoismus im richtigen Moment als weitere Entwicklungsfelder.

Interessenkonkurrenz: Verbindungen zu Paris Saint-Germain

In den letzten Wochen kursierten Berichte, die Ibrahim Maza mit dem französischen Rekordmeister Paris Saint-Germain in Verbindung brachten. Der Leverkusener Spieler reagiert auf diese Spekulationen mit Respekt und Anerkennung. Er räumt ein, dass es ein großer Traum wäre, für einen solchen Global Player wie PSG zu spielen. PSG gehört seiner Einschätzung nach zu den besten Vereinen der Welt, vergleichbar mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Arsenal London. Maza bestätigt, dass nicht nur er selbst, sondern viele Fußballer weltweit auf eine Verpflichtung bei diesem Klub hinarbeiten. Für ihn ist diese Aufmerksamkeit eine Ehre, die seine eigene Entwicklung bestätigt.

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Spezielle Anerkennung durch Lionel Messi

Eine besondere Würdigung erhielt Ibrahim Maza durch seinen ehemaligen Gegner Lionel Messi. Beide standen sich bei der Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppenphase gegenüber, als Argentinien Algerien durch drei Tore von Messi mit 3:0 besiegte. Dennoch erhielt Maza bei der Wahl zum Talent des Jahres eine Stimme vom 39-jährigen Weltmeister. Maza beschreibt diese Geste als große Ehre und als etwas sehr Besonderes. Die Unterstützung durch einen Legende wie Messi gebe ihm zusätzliche Motivation. Er interpretiert die Stimme als Bestätigung, dass Messi in ihm Talent erkenne, das es zu fördern gilt.

Fokus auf taktische Disziplin und persönliche Weiterentwicklung

Der Bayer-Leverkusen-Star, der in der Defensive auch die Nummer 30 trägt, zeigt ein hohes Maß an Selbstanalyse. Er ist der Überzeugung, dass man sich stets weiterentwickeln kann. Der moderne Fußball erfordere eine umfassende Kompetenz, die über das offensive Dribbeln hinausgeht. Die Mitarbeit in der Defensive sei heutzutage unverzichtbar. Wenn der Trainer es anweise, soll Maza in bestimmten Situationen egoistischer agieren und die Entscheidung selbst übernehmen. Diese taktische Flexibilität und die ständige Weiterentwicklung seiner Spielweise sind wesentliche Bestandteile seines Ansatzes, um das Maximum aus seiner Karriere herauszuholen.