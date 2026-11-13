Ibrahim Maza verlängert bei Bayer Leverkusen bis 2031 mit Gehaltssprung

Bayer Leverkusen sichert Ibrahim Maza mit einem Vertrag bis 2031. Das Jahresgehalt steigt auf vier Millionen Euro, was den Mittelfeldstar zur Gehaltsspitze im Team macht.

Bayer Leverkusen hat dem 20-jährigen Mittelfeld-Stern Ibrahim Maza ein verbindliches Vertragsangebot unterbreitet, um den zentralen Akteur des deutschen Meistertitels aus 2024 langfristig an den Verein zu binden. Maza, der im Jahr 2025 vom Zweitligisten Hertha BSC zur Bundesliga -Zugspitze gewechselt ist, etablierte sich direkt als Stammspieler und hat seine Rolle in der Offensive des Titelverteidigers weiter gefestigt. Nach mehreren Runden der Verhandlungen stellt der Klub nun ein schriftliches Angebot vor, das die herausragende sportliche Entwicklung des Talent-Players honoriert und gleichzeitig die wirtschaftliche Absicherung für die Zukunft gewährleistet. Mit einer Unterzeichnung wird bereits vor den Weihnachtstagen dieses Jahres gerechnet, womit die Unsicherheit um die sportliche Zukunft eines der gefragtesten Akteure der Liga schnell enden wird.

Höheres Gehalt und Vertragslaufzeit bis 2031

Die finanziellen Bedingungen im neuen Kontrakt stellen einen deutlichen Quantensprung für den Nationalspieler Algeriens dar, während der Klub seine Verhandlungsposition festigt. Der neue Vertrag soll laut veröffentlichten Informationen eine Laufzeit bis zum Jahr 2031 umfassen, was eine Verlängerung um ein Jahr gegenüber der bisherigen Bindung bis 2030 bedeutet. Das jährliche Bruttogehalt wird auf rund vier Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen angehoben, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zum aktuellen Einkommen von rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr darstellt. Zusätzlich sichert sich Maza bei der Unterschrift einen einmaligen Signierungsbonus in Höhe von zirka vier Millionen Euro, der über die Vertragslaufzeit ausgezahlt werden könnte, was effektiv einer Million Euro pro Jahr entspricht.

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Diese Struktur ergibt im Durchschnitt ein Gesamtpaket von etwa fünf Millionen Euro pro Saison für den dynamischen Spielmacher. Damit rückt Maza im internen Gehaltsranking von Bayer Leverkusen deutlich nach oben, bleibt jedoch hinter den absoluten Spitzenverdienern im Kader zurück. Patrik Schick, 30 Jahre alt, bezieht rund acht Millionen Euro pro Jahr, während Edmond Tapsoba, 27 Jahre alt, mit rund sieben Millionen Euro im Jahr vergütet wird. Trotz dieser Differenz markiert der neue Deal für Maza einen entscheidenden Schritt in Richtung der oberen Gehaltsspitze des Teams und honoriert seinen Status als Leistungsträger und zentrale Figur in der Offensive des Meisters.

Strategische Absicherung und Marktpositionierung

Der Verzicht auf eine Ausstiegsklausel im neuen Vertrag unterstreicht die Absicht von Bayer Leverkusen, den Spieler langfristig zu halten und gleichzeitig die finanzielle Kontrolle zu wahren. Dieser Schritt ist strategisch wichtig, da Maza bereits zu den begehrtesten Spielern der Liga avanciert ist und die Aufmerksamkeit von internationalen Top-Clubs auf sich zieht. Spitzen-Konkurrenten wie Manchester City und der FC Barcelona beobachten die Entwicklung des 20-Jährigen intensiv. Bisher sind keine konkreten Gesprächsrunden zwischen diesen ausländischen Giganten und Leverkusen über eine Transferabsicht geführt worden, doch die klare Sichtweise in der Branche geht davon aus, dass Maza einen ähnlichen Karriereweg einschlagen könnte wie sein prominenter Vorgänger in Leverkusen, Florian Wirtz.

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Die Parallele zu Florian Wirtz ist dabei explizit: Der 23-jährige Wechselte im Jahr 2025 für eine Ablösesumme von 140 Millionen Euro zum FC Liverpool. Maza hat die Rolle von Wirtz bei Bayer Leverkusen übernommen und gilt in der aktuellen Einschätzung der Experten und Scouts als der nächste potenzielle 100-Millionen-Euro-Spieler des Vereins. Die Vertragsstruktur ohne Ausstiegsklausel dient also nicht nur der Sicherheitsgewährung für den Spieler, sondern auch der Abschottung gegenüber einem sofortigen, teuren Abgang, sollte sich ein Angebot in dieser Größenordnung plötzlich zu melden beginnen. Beide Seiten profitieren von dieser Lösung: Maza erhält sofort mehr Geld und Sicherheit, während Leverkusen die Möglichkeit behält, den Marktwert des Stars weiter zu steigern.

Sportliche Relevanz und Nächste Schritte

Auf dem Platz hat sich Maza als unverzichtbarer Bestandteil des Spielkonzepts von Bayer Leverkusen bewährt. Seine Kombination aus Dynamik, herausragender Technik und dem ständigen Zug zum Tor macht ihn zum zentralen Angreifer im Mittelfeld. Seit seiner Ankunft im Jahr 2025 von Hertha BSC hat er diese Funktion kontinuierlich ausgebaut und ist mittlerweile die führende Kraft in der Offensive des Titelverteidigers. Die Vertragsverlängerung ist daher auch ein sportliches Signal, dass der Verein auf die langfristige Kontinuität in der Aufbauspieler-Position setzt. Die noch ausstehenden Justierungen auf der Zielgerade der Verhandlungen dürften eher formalen Charakter haben, da die grundlegenden Punkte zwischen den Seiten bereits abgestimmt sind.

Die erwartete Unterzeichnung vor Weihnachten wird die Transfergerüchte um Maza für die kommende Transferperiode wahrscheinlich für eine gewisse Zeit beenden. Solange der Vertrag bis 2031 besteht und keine Klauseln greifen, bleibt der Spieler fest in Bayer Leverkusen eingebunden. Dies ermöglicht es dem Sportdirektorium und Trainerstab, sich voll auf die sportliche Weiterentwicklung des Teams zu konzentrieren, ohne das Risiko eines überraschenden Abschieds eines Schlüsselspielers in der laufenden Saison eingehen zu müssen. Die finanziellen Rahmenbedingungen von vier Millionen Jahresgehalt plus Bonus positionieren Maza somit nicht nur finanziell fair, sondern spiegeln auch seinen realen Wert als eine der wichtigsten Figuren in der aktuellen Bundesliga wider.