Der französische Nationalspieler Ibrahima Konaté droht dem FC Liverpool einen spektakulären Abgang, der den Reds einen großen Schaden zufügen könnte.

Der französische Nationalspieler Ibrahima Konaté droht dem FC Liverpool einen spektakulären Abgang , der den Reds einen großen Schaden zufügen könnte. Der Innenverteidiger, der im Frühjahr von einer baldigen Einigung mit dem Verein gesprochen hatte, ist nun ablösefrei und wird den LFC verlassen.

Der 27-jährige Spieler ist seit Jahren zu den konstantesten Verteidigern der Premier League und hat in der abgelaufenen Saison 51 Pflichtspiele für Liverpool absolviert. Sein Abgang könnte dem FC Liverpool schwer zusetzen, da er gemeinsam mit Kapitän Virgil van Dijk das Herzstück der Defensive bildete. Der FC Liverpool hofft, den Spieler ablösefrei zu halten, aber es scheint, dass die Vertragsverhandlungen zwischen dem Verein und Konaté endgültig vorbei sind.

Der Spieler würde nun ablösefrei den Verein verlassen und könnte zu einem anderen Klub wie Chelsea, Real Madrid, PSG oder dem FC Sevilla wechseln. Der frühere Leverkusen-Coach Xabi Alonso, der nun Cheftrainer beim FC Sevilla ist, hat großes Interesse daran, seinen Abwehrkader mit einem erfahrenen Topspieler zu verstärken. Konaté würde perfekt in dieses Profil passen, da er zu den konstantesten Verteidigern der Premier League gehört.

Der Abwehrspieler ist 1,94 Meter groß und hat seit Jahren zu den besten Verteidigern der Premier League gehört. Der Spieler ist sehr beliebt bei den Fans und seine Abgänge würde dem FC Liverpool sehr bitter sein. Der Verteidiger kam 2021 für rund 40 Millionen Euro von RB Leipzig und absolvierte 183 Pflichtspiele für die Reds. Sollte er ohne neuen Vertrag zur neuen Saison starten, wäre das ein großer Verlust für den FC Liverpool.

Der Verein hofft, den Spieler ablösefrei zu halten, aber es scheint, dass die Vertragsverhandlungen zwischen dem Verein und Konaté endgültig vorbei sind. Der Spieler würde nun ablösefrei den Verein verlassen und könnte zu einem anderen Klub wie Chelsea, Real Madrid, PSG oder dem FC Sevilla wechseln





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