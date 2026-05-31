Ibrahima Konaté verlässt Liverpool ablösefrei - Emotionaler Abschied und Zukunftsgerüchte

Der französische Nationalspieler Ibrahima Konaté verlässt den FC Liverpool nach fünf Jahren ablösefrei. In einem emotionalen Instagram-Post äußerte er seine Trauer über den fehlenden Abschied im letzten Heimspiel. Sein Abgang überrascht, da er noch im April von einer bevorstehenden Vertragsverlängerung sprach. Nun wird über einen Wechsel zu Real Madrid, Bayern München oder Chelsea spekuliert.

Am Sonntag bestätigte der FC Liverpool offiziell den ablösefreien Abschied des französischen Nationalspielers Ibrahima Konaté . Wenig später meldete sich der Innenverteidiger selbst mit einem langen Statement auf Instagram zu Wort.

Besonders ein Satz sorgte dabei für großes Aufsehen.

"Ich bin tieftraurig, dass ich keine Chance hatte, mich von Euch allen beim letzten Spiel zu verabschieden", schrieb Konaté an die Liverpool Fans gerichtet. "Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor Euch trage. " Die Aussagen deuten darauf hin, dass Konaté selbst lange Zeit von einem Verbleib in Liverpool ausgegangen war. Noch im April hatte der Franzose erklärt, dass eine Vertragsverlängerung kurz bevorstehe.

"Wir stehen kurz vor einer Einigung", sagte Konaté damals nach dem Derbysieg gegen Everton. Zuletzt berichteten allerdings unter anderem Sky Sports, die Daily Mail und Transfer-Insider Fabrizio Romano, dass die Gespräche endgültig gescheitert seien. Damit verlässt Konaté Liverpool nach fünf Jahren ablösefrei. 2021 war der Innenverteidiger für rund 40 Millionen Euro von RB Leipzig nach England gewechselt.

In der abgelaufenen Saison kam Konaté auf insgesamt 51 Pflichtspieleinsätze für die Reds. 36 davon absolvierte er in der Premier League, weitere zehn in der Champions League. In seiner Zeit in Liverpool entwickelte sich der 1,94 Meter große Abwehrspieler zu einem der zuverlässigsten Innenverteidiger der Liga, auch wenn Verletzungen ihn immer wieder zurückwarfen. Sein Vertrag, der ursprünglich bis 2026 lief, wurde nicht verlängert, was viele Experten überraschte.

Die Fans zeigten sich in sozialen Medien tief enttäuscht über den Abgang des 25-Jährigen, der in den vergangenen Jahren eine wichtige Säule in Jürgen Klopps Defensive war. Klopp selbst äußerte sich bislang nicht zu den Gründen des Transfers, aber es wird gemunkelt, dass Gehaltsforderungen und die sportliche Perspektive eine Rolle spielten. Konaté hinterlässt eine Lücke, die Liverpool nun im Sommer schließen muss. Als potenzielle neue Arbeitgeber wurden zuletzt unter anderem Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain und Chelsea genannt.

Besonders interessant: Bei Chelsea ist seit kurzem Xabi Alonso neuer Cheftrainer. Französischen Medien zufolge soll der ehemalige Leverkusen-Coach großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Konaté haben. Alonso, der selbst lange in der Premier League spielte, schätzt die physische Präsenz und das Spielverständnis des Franzosen. Sollte der Wechsel zu Chelsea tatsächlich zustande kommen, könnte Konaté dort auf alte Bekannte treffen, darunter seinen Landsmann Malo Gusto.

Auch Real Madrid wird immer wieder genannt, insbesondere da die Königlichen nach verletzungsbedingten Ausfällen in der Innenverteidigung Verstärkung suchen. Bayern München hingegen könnte Konaté als langfristige Lösung neben Dayot Upamecano sehen, da die Münchner in der vergangenen Saison Abwehrprobleme hatten. Paris Saint-Germain bietet die Möglichkeit, in seine Heimat zurückzukehren, allerdings ist unklar, ob der Klub die finanziellen Mittel für einen ablösefreien Transfer aufbringen kann, da Konaté hohe Handgelder und ein Spitzengehalt fordert.

Vor einer endgültigen Entscheidung über seine Vereinszukunft steht für Konaté jedoch zunächst die Weltmeisterschaft mit Frankreich in den USA, Kanada und Mexiko an. Der amtierende Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 plant, bei dem Turnier im kommenden Jahr eine Führungsrolle in der Abwehr einzunehmen. Trainer Didier Deschamps setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend, und Konaté gilt als einer der Kandidaten für die Stammplätze neben Raphael Varane oder Jules Koundé.

Die WM könnte für Konaté auch eine Bühne sein, um sich für seinen nächsten Verein zu empfehlen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob er einen neuen Arbeitgeber noch vor dem Turnier bekannt gibt oder die Entscheidung danach trifft. Fest steht: Der Abschied von Liverpool war emotional, aber die Karriere des Franzosen ist noch lange nicht am Ende. Experten erwarten, dass er sich bei einem Spitzenklub in Europa etablieren wird, sofern er verletzungsfrei bleibt.

Die englische Presse spekuliert bereits über die Ablösesumme, die Liverpool durch den ablösefreien Abgang entgeht - immerhin rund 40 Millionen Euro Marktwert. Für Konaté selbst eröffnet sich nun die Möglichkeit, einen lukrativen Vertrag mit einem Signing-Bonus zu unterschreiben. Die Liverpooler Verantwortlichen müssen sich indes auf die Suche nach einem Ersatz machen, wobei Namen wie Piero Hincapié oder Edmond Tapsoba gehandelt werden.

Die kommende Transferperiode wird für den Verein entscheidend sein, um die Abwehr zu stabilisieren und an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen





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