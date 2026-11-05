IBU beharrt auf Ausschluss Russlands und Weißrusslands vom Biathlon

Der Internationale Biathlon-Verband (IBU) schließt eine Rückkehr russischer Athleten trotz CAS-Entscheidung aus. Die Mitgliedsnationen stehen geschlossen hinter der Suspendierung.

Die Internationale Biathlon-Verband (IBU) hält an ihrer strikten Politik fest und schließt jede Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus zu internationalen Wettbewerben kategorisch aus. Diese klare Positionierung erfolgte, nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) jüngst den rechtlichen Weg für eine Teilnahme freigegeben hatte. Mehrere nationale Verbände hatten bereits mit einem Boykott der kommenden Weltmeisterschaft gedroht, falls russische Athleten zugelassen würden.

Keine Abstimmung über Suspendierung notwendig

Die IBU-Kommunikationsdirektorin Christian Winkler betonte im Podcast "Extrarunde" die Einigkeit innerhalb der Biathlon-Gemeinschaft. Beim Kongress im September sei das Thema nicht einmal zur Abstimmung gestellt worden, da die Mitgliedsnationen bereits geschlossen hinter den Suspendierungen stehen. Angesichts des fortwährenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sehe der Verband keine Gründe, diese Haltung zu revidieren. Winkler verweist dabei explizit auf die erneuten schweren Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine als ständigen Faktor.

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Neutraler Start aus rechtlichen Gründen unmöglich

Auch die Möglichkeit eines Starts unter neutraler Flagge wird von der IBU abgelehnt. Die geltenden Regeln des Verbandes sehen keine Kategorie für neutrale Athleten vor, da jeder Teilnehmer im Weltcup zwingend von einem Nationalverband gemeldet werden muss. Als praktisches Beispiel nannte Winkler die Athletin Darja Dolidowitsch aus dem Biathlon-Refugee-Team. Sie wurde 2022 von der polnischen Organisation entsandt, nachdem sie mit ihrer Familie aus Belarus nach Polen geflohen war.

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Laufendes Verfahren vor dem internationalen Sportgerichtshof

Der Streit um den Ausschluss belastet derzeit die Sportjustiz, da Russland gegen die Suspendierungsentscheidung der IBU vor den internationalen Sportgerichtshof (CAS) gezogen ist. Der Fall wird seit Monaten geprüft und eine gerichtliche Entscheidung wird in Kürze erwartet. Der Weltverband blickt diesem Urteil selbstbewusst entgegen und ist fest überzeugt, dass die Klage abgewiesen werden wird. Die internen Strukturen stützen diese Einschätzung.

Harte Linie bleibt trotz möglicher Urteile bestehen

Selbst für den Fall eines gegenteiligen Urteils des Sportgerichtshofs bleibt die IBU bei ihrer fundamentalen Entscheidung. Der Verband sieht derzeit weder politische noch sportliche Anlässe, Russland und Belarus wieder in den internationalen Biathlon-Sport aufzunehmen. Die Haltung der Familie Biathlon ist somit eindeutig und wird durch aktuelle Konflikte weiter bestärkt. Eine Lockerung der Maßnahmen ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht.