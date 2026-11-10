IBU-Gewehrregel sorgt für Streit unter Biathlon-Stars

Die neue IBU-Vorschrift zur Gewehrsicherheit löst massive Kritik bei Sebastian Samuelsson und Jesper Nelin aus. Athleten befürchten VAR-ähnliche Diskussionen.

Der Internationale Biathlon -Verband ( IBU) hat für die kommende Wintersaison eine strikte neue Sicherheitsvorschrift eingeführt, die den Umgang mit dem Sportgewehr auf der Schießmatte regelt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Unfälle zu vermeiden, stößt jedoch bei vielen Top-Athleten auf erheblichen Widerstand. Insbesondere schwedische Stars wie Sebastian Samuelsson warnen vor negativen Auswirkungen auf den Wettkampfverlauf.

Neue Regel verlangt Schultertragepflicht

Die zentrale Änderung besagt, dass Athleten ihr Gewehr samt Gurt bis zum Erreichen der Schießmatte zwingend auf beiden Schultern tragen müssen. Ein Verstoß gegen diese Anordnung führt direkt zur Disqualifikation vom Wettbewerb. Auch nach dem Abschuss darf die Matte erst verlassen werden, wenn die Waffe wieder sicher auf dem Rücken geschultert ist. Dieser Ablauf soll gewährleisten, dass das Gefährt während der gesamten Phase am Schießstand kontrolliert und sichtbar bleibt.

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Durch diese Vorgabe ändern sich etablierte Bewegungsabläufe, die über Jahre hinweg trainiert wurden. Die Athleten stehen nun vor der Herausforderung, ihre Gewohnheiten unter hohem Wettkampfstress umzustellen. Der Verband begründet die Entscheidung mit dem Ziel, die Sicherheit im Umfeld der Schießstände nachhaltig zu erhöhen und Risiken durch unsachgemäße Handhabung auszuschließen.

Schwere Kritik von Samuelsson und Nelin

Sebastian Samuelsson äußerte gegenüber der Zeitung Aftonbladet deutliche Bedenken bezüglich der praktischen Umsetzung. Obwohl er grundsätzlich die Notwendigkeit von Sicherheitsüberlegungen anerkennt, hält er die aktuelle Regelung für kontraproduktiv. Er warnt davor, dass es zu endlosen Diskussionen darüber kommen könnte, ob die Vorschriften am Schießstand tatsächlich eingehalten wurden. Seine Skepsis resultiert aus der Angst, dass die Jury mit solchen Grenzfällen überfordert sein könnte.

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Auch sein Teamkollege Jesper Nelin kritisiert die Neuerung scharf und bezeichnet sie als lächerlich. Er sieht die Gefahr, dass kleinste Fehler schwerwiegende Konsequenzen haben können. Mit dem Hinweis, dass es schwierig sei, einem alten Hund das Platzmachen beizubringen, verdeutlicht er die Schwierigkeit, jahrelang eingeübte Techniken kurzfristig zu ändern. Für ihn wirkt die Vorschrift unnötig bürokratisch und belastend.

Befürchtung von VAR-Verhältnissen im Sport

Die Schweden sind nicht die einzigen, die Alarm schlagen. Auch aus norwegischen Lagern wurde zuvor Zweifel laut. Martin Uldal fürchtet, dass Adrenalin im Wettkampf dazu führen kann, dass Athleten in alte, unsichere Gewohnheiten zurückfallen. Diese Unsicherheit bereitet ihm und anderen Startern große Sorgen, da menschliches Versagen unter Druck schnell zu Fehlentscheidungen führen kann. Die Befürchtung eines VAR-ähnlichen Systems, bei dem jede Bewegung mikroskopisch überprüft wird, schürt die Angst vor ungerechten Entscheidungen.

Die IBU hat die Änderung bewusst frühzeitig kommuniziert, um den Athleten ausreichend Zeit für das Training der neuen Abläufe zu geben. Dennoch bleibt die Stimmung in den Mannschaften angespannt. Die Athleten hoffen auf einen reibungslosen Übergang, sehen sich aber bereits jetzt mit der Realität einer verschärften Kontrolle konfrontiert, die ihren natürlichen Rhythmus stören könnte.