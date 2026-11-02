IBU verschärft Schießstandregeln: Norwegische Biathleten reagieren skeptisch

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat neue Sicherheitsvorschriften für den Schießstand erlassen. Ab der kommenden Saison gelten strenge Regeln für Gewehrhandhabung, die bei norwegischen Athleten auf Widerstand stoßen.

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat die Vorschriften am Schießstand für die kommende Saison drastisch verschärft, was bei den norwegischen Biathleten für erhebliche Verunsicherung sorgt. Die neuen Regularien sehen vor, dass die Athleten ihre Gewehre erst vom Rücken nehmen und die Verschlusskappe öffnen dürfen, wenn sie bereits vollständig auf der Matte stehen. Nach Beendigung der Schießserie muss der Gewehrgurt zwingend wieder über beiden Schultern sitzen, bevor der Läufer die Schießanlage verlässt und zurück auf die Rennstrecke geht.

Angst vor Adrenalin-Fehlern bei Athleten

Verstöße gegen diese neuen Protokolle werden mit einer sofortigen Disqualifikation geahndet, was den Läufern große Sorgen bereitet. Wer sein Gewehr zu früh absetzt, riskiert das Aus aus dem Rennen, und wer es beim Verlassen der Matte nicht korrekt aufsetzt, muss den Weg zurück zur Matte antreten. Der norwegische Biathlet Martin Uldal äußerte diese Befürchtungen im Interview mit dem norwegischen Sender NRK und erklärte, dass er die Sorge habe, dass jemand im Winter unter Adrenalineinfluss in alte Gewohnheiten verfalle und vergesse, die neuen Abläufe einzuhalten.

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Schwere Umstellung nach jahrelangem Training

Auch Ingrid Landmark Tandrevold zeigte sich besorgt über die praktische Umsetzung der Regeln. Sie betonte im selben Sender, dass es schwierig sei, etwas anders zu machen, das man über zehn Jahre lang trainiert habe, besonders in einer stressigen Wettkampfsituation. Der norwegische Biathlet Johannes Dale-Skjevdal (29) äußerte ebenfalls seine Kritik, indem er feststellte, dass die Änderung völlig unerwartet kam. Obwohl er einräumte, dass die Regel mit den neuen Sicherheitsvorschriften der IBU übereinstimme, befürchtete er, dass die Situation in gewisser Hinsicht sogar verschlimmert werde.

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Praktische Tests und Sanktionen im Vorfeld

Dass die Kampfrichter Verstöße gegen diese Vorgaben tatsächlich ahnden, wurde bereits im Sommer beim Loop One Festival in München deutlich. Die dänische Athletin Leonora Rönhede (20) wurde damals disqualifiziert, da sie die neue Regel vergessen hatte. Rönhede erklärte, sie habe gar nicht daran gedacht, dass es diese Regel überhaupt gibt, und hielt es für besser, solche Fehler jetzt zu üben, statt beim Weltcup im Winter. Die norwegischen Athleten wurden laut Schießtrainer Patrick Oberegger bei SportNews.bz frühzeitig informiert, wobei Verbandsvertreter Per Arne Botnan im technischen Komitee der IBU mitgewirkt hat.

Strategien zur Anpassung und individuelle Reaktionen

Ingrid Landmark Tandrevold hat die Umstellung bereits seit sechs Monaten in ihren Trainingsprozess integriert, um die neue Routine zu verinnerlichen. Sie hält ihre Ski-Stöcke nun in der Hand, die sie normalerweise unter den Schießriemen schiebt, um sich selbst eine Falle zu stellen und die Regel nicht zu vergessen. Im Gegensatz dazu zeigt Isak Frey eine deutlich positivere Einstellung. Der norwegische Biathlet erklärte dem NRK, dass er anfangs skeptisch war, aber der Prozess überraschend gut gelaufen sei und sich die neue Routine nach einigen Monaten des Durchziehens zur Gewohnheit entwickelt habe.