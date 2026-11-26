Disney Deutschland korrigiert Synchronisation von Ice Age 6 nach Kritik. Otto Waalkes spricht weiterhin Faultier Sid in dem neuen Film, der im Januar 2027 erscheint.

Die deutsche Synchronisation des kommenden Kinofilms Ice Age Am Siedepunkt stand kurz vor einer großen Kontroverse, als in einem ersten Trailer die Stimme von Otto Waalkes fehlte. Der 78-jährige Komiker ist seit nahezu 25 Jahren die unverwechselbare Stimme des Faultier s Sid in den erfolgreichen Ice Age-Animationsfilmen. Die deutsche Filialgesellschaft von Disney veröffentlichte am 20. November einen Trailer zum neuen Kino-Abenteuer, in dem Sid nicht mit der gewohnten deutschen Stimme zu hören war. Dies führte zu einer sofortigen Reaktion der deutschen Fans, die in den sozialen Medien nach der Begründung für die Änderung suchten.

Kritik an fehlender Synchronisation löst Wirbel aus

Der Kult-Komiker Otto Waalkes hat die Figur des Sid in der deutschen Version zu einer Ikone mit eigenem Charakter gemacht. Seine spezifischen sprachlichen Merkmale, gedehnte Laute und das besondere Timing sind untrennbar mit der Figur verbunden. In den Kommentaren zum ersten Trailer wurde deutlich, dass die Zuschauer die Abwesenheit von Waalkes bemängelten. Die Fans fragten kritisch, warum der beliebte Komiker die Stimme des leicht verpeilten, aber liebenswerten Faultiers nicht mehr leiht. Viele Nutzer äußerten die Sorge, dass die Identität der Figur dadurch verloren gehen könnte.

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Zu diesem Zeitpunkt war die offizielle deutsche Besetzung für den neuen Teil der Filmreihe noch nicht bekannt gegeben worden. Die Unsicherheit führte dazu, dass viele Besucher im Internet nach Informationen zur Besetzung suchten. Die Erwartungshaltung an die deutsche Fassung war hoch, da Otto Waalkes nicht nur spricht, sondern die Figur auch charakterlich stark prägt. Seine Interpretation trägt maßgeblich zum Erfolg der Franchise in Deutschland bei und gilt als ein wesentlicher Faktor für die emotionale Bindung der Zuschauer an die Abenteuer von Manni, Sid und Diego.

Neue Veröffentlichung bestätigt Rückkehr von Otto Waalkes

Nur wenige Tage nach der ersten Veröffentlichung des Trailers trat eine schnelle Korrektur ein. Am 25. November, fünf Tage nach der kontroversen Erstveröffentlichung, brachte Disney Deutschland eine neue Version des Trailers heraus. In dieser neuen Fassung war Otto Waalkes wieder als Sprecher von Sid zu hören. Damit bestätigte sich für die Fans, dass der Komiker seine Rolle als Stimme des Faultiers beibehält und nicht aus dem Projekt ausgeschlossen wurde. Die schnelle Reaktion des Unternehmens zeigte, dass es auf die Stimmen seiner Zielgruppe gehört hat.

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Obwohl die Rückkehr von Waalkes in der neuen Version stattfand, wurde die genaue Ursache für den Austausch im ersten Trailer bisher nicht offiziell erklärt. Es bleibt unklar, warum zunächst ein anderer Sprecher eingesetzt wurde. Es ist belegt, dass die neue Fassung nach den Reaktionen der Fans erschien. Ob der Protest der Nutzer tatsächlich der direkte Auslöster für den Austausch war, bleibt jedoch unbestätigt. Disney Deutschland hat keine offizielle Stellungnahme zur spezifischen Ursache der Verwechslung oder des Fehlers im ersten Trailer abgegeben.

Handlung und Veröffentlichungsdaten für den Januar 2027

Der neue Film Ice Age Am Siedepunkt ist für den 28. Januar 2027 im deutschen Kino geplant. Dieser Termin markiert ein besonderes Jubiläum, da der Start des ersten Ice Age-Films dann bereits 25 Jahre zurückliegt. Die Fortsetzung bringt die bekannten Charaktere Manny, Sid, Diego, Ellie und Buck in eine verlorene Welt. Dort müssen sie sich Dinosauriern, Lava und anderen neuen Gefahren stellen. Auch der stachelige Eichel-Jäger Scrat ist in der Handlung wieder präsent und sorgt für zusätzliche Konflikte und humorvolle Elemente.

Nach dem Kino-Release wird der Streifen auch auf dem Streamingdienst Disney+ verfügbar sein. Die genauen Daten für den Streaming-Start wurden in den vorliegenden Informationen noch nicht spezifiziert, doch die Verfügbarkeit auf der Plattform von Disney ist bestätigt. Die Rückkehr von Otto Waalkes als Sid ist ein zentrales Marketingelement, um die treue Fangemeinde der Reihe anzusprechen. Der Film verspricht, die Abenteuer der Urzeitbewohner fortzusetzen, wobei die deutsche Synchronisation eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz in der hiesigen Marktregion spielt. Die Ereignisse um den Trailer haben gezeigt, wie wichtig die Kontinuität bei den Synchronsprechern für die Fans ist.