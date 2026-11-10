ICE-Angriff: Prozess um geplanten Messerangriff am Landgericht Aachen

Vor dem Landgericht Aachen steht ein 20-Jähriger wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem ICE-Angriff. Die Anklage wirft ihm vor, möglichst viele Fahrgäste töten gewollt zu haben.

Vor dem Landgericht Aachen muss sich seit dem Prozessauftakt ein 20 Jahre alter Deutscher wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 2. April in einem ICE Richtung Frankfurt mit einem 20 Zentimeter langen Messer möglichst viele Fahrgäste töten gewollt zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe nicht ausdrücklich, sondern schwieg zum Prozessauftakt.

Der 20-Jährige betrat den Gerichtssaal nach Beobachtungen vor Ort mit einer Mappe vor dem Gesicht und wollte sich zunächst auf einen falschen Platz setzen. Er wirkte emotionslos. Die Anklage zeichnet ein Bild äußerster Gewalt, die nach Darstellung der Ermittler gezielt vorbereitet worden sein soll.

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Explosionen und Plastikkugeln im ICE nach Frankfurt

Im ICE sollen zwei sogenannte Softair-Granaten gezündet worden sein, durch die herumfliegende Plastikkugeln zehn Menschen leicht verletzten. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war dieser Angriff jedoch nur die Ablenkung für einen weitaus schwereren Plan.

Rund 180 Menschen saßen am 2. April in dem Zug, als die Sprengkörper detonierten und die Plastikkugeln durch den Waggon flogen. Die Passagiere gerieten in Panik, während der Angeklagte nach den Vorwürfen gezielt mit einem Messer vorgehen wollte. Der Mann soll zuvor eine Sturmhaube getragen haben, um nicht erkannt zu werden.

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Laut Ermittlern erlitt mindestens ein Passagier ein Knalltrauma und musste im Krankenhaus behandelt werden. Weitere Fahrgäste zogen sich oberflächliche Hautverletzungen zu. Die Verletzungen der übrigen Betroffenen fielen nach den vorliegenden Angaben deutlich geringer aus.

Auf der Zugtoilette soll der 20-Jährige einen Rucksack, einen Helm und ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge deponiert haben. Damit soll er den Angriff geplant haben, bei dem möglichst viele Menschen getötet werden sollten.

Manifest, Festnahme und Ermittlungsergebnisse im Fall

Kurz vor der Tat verschickte der Angeklagte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ein umfangreiches Manifest an mehrere Medienhäuser. Darin soll er einen Messerangriff angekündigt und erklärt haben, Menschen töten zu wollen.

In dem Manifest soll der 20-Jährige Gewaltfantasien beschrieben haben. Er habe angekündigt, Menschen ein Messer in den Körper zu rammen und ihr Blut an seinen Händen sehen und riechen zu wollen. Die Ermittler werten diese Passagen als zentrale Grundlage der Anklage.

Nur das entschlossene Eingreifen eines Bahnmitarbeiters und eines Fahrgastes verhinderte nach Einschätzung der Ermittler möglicherweise Schlimmeres. Die beiden schlossen den Täter nach den Explosionen auf der Zugtoilette ein. Am Bahnhof Siegburg nahm die Polizei den Angeklagten anschließend fest.

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Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten Ermittler unter anderem 'Mein Kampf' von Adolf Hitler, ein Manifest und einen Koran sicher. Der Mann gilt laut den vorliegenden Berichten als rechtsextrem.

Strafrahmen und weitere Verhandlungstermine in Aachen

Bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes drohen dem Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft. Das Landgericht Aachen hat diesen Strafrahmen im Verfahren zu beachten, bevor es ein Urteil fällt.

Das Landgericht will nach Angaben einer Sprecherin auch den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung prüfen. Diese Maßnahme würde greifen, falls das Gericht eine fortbestehende Gefahr für die Allgemeinheit sieht. Für den Angeklagten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Das Landgericht hat weitere sieben Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt. Bis dahin sollen die Beweise, das Manifest und die Aussagen der beteiligten Zeugen weiter geprüft werden, während die Verletzten des Angriffs auf ihre Entschädigung und Behandlung warten.