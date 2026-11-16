ICE-Ausfälle: Mähfahrzeug beschädigt Signalkabel zwischen Magdeburg und Helmstedt

Ein Mähfahrzeug hat Signalkabel bei Niederndodeleben beschädigt. Die Umleitungsstrecke für ICE-Züge ist gesperrt, Fahrgäste müssen mit vier bis fünf Stunden Verspätung rechnen.

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover liegt seit Montagmorgen im Chaos, nachdem ein Mähfahrzeug bei Niederndodeleben in Sachsen-Anhalt die Bahntechnik schwer beschädigt hat. Ein Bahnsprecher bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel, dass durch den Rückschnitt von Pflanzen Kabel für die Signaltechnik durchtrennt wurden. Dies führt dazu, dass Stellwerke im Raum Magdeburg defekt sind und der Zugverkehr massiv eingeschränkt wird.

Kompletter Ausfall der Umleitungsstrecke

Die Bahntochter DB InfraGO meldet einen defekten Stellwerk im Raum Magdeburg, wodurch die einzige Umleitungsstrecke für die aktuell laufende, vierzehnmäßige Korridorsanierung zwischen Berlin und Lehrte nicht mehr nutzbar ist. Zuerst hatte das Portal TAG24 über den Vorfall berichtet. Die Folge ist, dass ICE-Züge zwischen Berlin und Hannover weiträumig umgeleitet werden müssen, wobei die Züge nun über Hamburg und Uelzen fahren müssen. Dadurch verlängert sich die Reisezeit für die Passagiere drastisch auf vier bis fünf Stunden, während die geplante Fahrtdauer正常情况下 anderthalb bis drei Stunden betragen sollte.

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Kritik am Umleitungskonzept der Deutschen Bahn

Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen, äußerte scharfe Kritik an der Situation und bezeichnete das Geschehen als ein Drama mit Ansage. Er betonte, dass ein solches Umleitungskonzept mit nur einer Hauptschlagader zu leicht kollabiere, sobald diese Hauptstrecke ausfällt. Er forderte die Deutsche Bahn auf, das Umleitungskonzept unverzüglich zu überarbeiten und den Betrieb so schnell wie wieder zu ermöglichen. Besonders betroffen sind viele ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen, die heute Abend oder morgen früh laut Fahrgastinformationen der Bahn ausfallen sollen.

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Verlängerung der Sperrung bis Mittwochabend erwartet

Nach Angaben der für das Schienennetz zuständigen Bahntochter DB InfraGO könnte die Sperrung des Streckenabschnitts bis Mittwochabend andauern, wie der Tagesspiegel aus Branchenkreisen erfuhr. DB InfraGO teilte mit, dass die Reparaturteams intensiv daran arbeiten, den Abschnitt schnellstmöglich wieder für alle Züge befahrbar zu machen. Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste ausdrücklich darum, eine Fahrtzeitverlängerung in ihren Reiseplanungen einzuplanen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Informationen für Reisende und Alternative Routen

Der Konzern will über die App DB Navigator und die Internetseite bahn.de aktuell über den Fortgang der Arbeiten informieren. Eine Bahnsprecherin bestätigte, dass im konzerneigenen Newsblog sofort gemeldet wird, sobald die Strecke wieder freigegeben ist. Für viele Fahrgäste könnte es sich lohnen, alternative Routen über Frankfurt oder Hamburg zu wählen, um die massive Verspätung auf der direkten Strecke zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen zu umgehen.