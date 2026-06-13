ICE bedroht die WM: Ein Jahr nach den Razzien in Los Angeles

Vor einem Jahr versetzten ICE-Razzien Los Angeles in Angst und Schrecken. Nun droht die Behörde erneut während der WM 2026. Die Zivilbevölkerung leistet Widerstand gegen die Abschiebepolitik.

Vor genau einem Jahr versank Los Angeles im Chaos. Vermummte Agenten der Einwanderung s- und Zollbehörde ICE durchkämmten die Stadt und nahmen Tausende Latinos und Einwanderer fest.

Die brutalen Razzien, die Familien zerrissen und weltweit für Empörung sorgten, sind noch nicht vergessen. Nun droht die Behörde erneut: Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, deren Spiele auch in Los Angeles stattfinden, soll ICE präsent sein. Die Angst in der latinx-Community ist groß. Aktivisten wie Ron Gochez vom 'Kampagnenbüro für zivilen Widerstand gegen ICE' mobilisieren den Widerstand.

Sie erinnern an die über 14.000 Menschen, die damals festgenommen wurden. Viele von ihnen wurden misshandelt oder starben in Haft. Die Zivilbevölkerung wehrt sich, doch die Regierung unter Donald Trump stellt weiterhin Tausende neue ICE-Agenten ein. Die Geschichte der USA ist geprägt von rassistischer Einwanderungspolitik.

In den 1930er Jahren deportierte das Land etwa zwei Millionen Mexikaner, obwohl eine Million von ihnen US-Bürger waren. Während des Zweiten Weltkriegs internierten die USA 120.000 Japaner. In den 1950er Jahren folgte eine weitere Massenabschiebung von Mexikanern. Diese Muster wiederholen sich.

Die jüngsten Razzien trafen vor allem Menschen, die keine Straftaten begangen hatten. Laut einem Artikel der 'New York Times' vom Mai 2026 sind nur 14 Prozent der fast 400.000 Festgenommenen zwischen Januar 2025 und Januar 2026 wegen Gewaltverbrechen angeklagt oder verurteilt. Das US-Heimatschutzministerium behauptet hingegen, ICE inhaftiere zu fast 70 Prozent Personen mit strafrechtlicher Vergangenheit. Der Widerstand der Bevölkerung wächst.

In Los Angeles organisieren sich Anwohner, um Razzien zu melden und Betroffene zu unterstützen. Gochez berichtet von Schülern, die nach der Abschiebung ihrer Eltern obdachlos wurden. Die WM, die am Freitag in Los Angeles begann, könnte erneut zum Schauplatz von Razzien werden. Minister Markwayne Mullin kündigte an, dass ICE bei den Spielen operieren werde.

Viele Fans haben nun ein mulmiges Gefühl. Die Wunden von vor einem Jahr sind noch frisch. Der Kampf für Gerechtigkeit geht weiter





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ICE Einwanderung WM 2026 Los Angeles Widerstand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THG-Quote 2026: So kassieren E-Auto-Fahrer bis zu 380 Euro pro JahrDie sogenannte THG-Quote ist in den vergangenen Jahren immer weiter gefallen. 2026 dürfte sie wieder höher ausfallen. Doch bei der Wahl des Partners ist Vorsicht angebracht.

Read more »

Renforth Resources erhält erste Analyseergebnisse aus dem Freilegungsprogramm 2026 bei Parbec; herausragende Probe weist 0,567 g/t Gold mit grobkörnigem Gold und Wolframsignatur aufW-Au-Paragenese in Bohrkernen aus dem Jahr 2019, Schürfgräben aus dem Jahr 2025 und Stichproben aus dem Jahr 2026 bestätigt; systematisches Kartierungs- und Probenahmeprogramm beginnt.

Read more »

Opinion on FIFA World Cup expansion, ICE chief change, and Trump's ICE announcementThe text discusses the potential negative impact of expanding the FIFA World Cup to 48 teams, the appointment of Wilton Pereira as the new chief of ICE, and a tweet by Trump announcing the change.

Read more »

Seit einem Jahr gibt es in Ried das Betreute WohnenDie Nachfrage ist hoch. Das Betreute Wohnen ist für die Bewohnenden mehr als ein Neubau.

Read more »