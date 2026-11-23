Zwielichtige Festnahmen von Passagieren am Flughafen Seattle-Tacoma durch die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE führen zu Empörung in Washington und prüfen auf Verhältnismäßigkeit.

Eine gewaltsame Razzia der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ( ICE) am internationalen Flughafen Seattle-Tacoma hat zu erheblichen Unruhen unter den Reisenden geführt. Dabei wurden Passagiere in Tränen und Chaos festgenommen, darunter eine Familie, deren Anwalt die Vorgänge als herzzerreißend und emotional belastend bezeichnete. Die Behörden begründeten die Maßnahmen mit abgelaufenen Papieren der Betroffenen.

Detaillierter Ablauf der Festnahmen

Bei der Aktion im Flughafenbereich griffen Beamte die Familie von hinten an, während sich diese auf einer Fluggastbrücke befand. Ein Mann wurde festgenommen, da seine Dokumente abgelaufen seien und er damit gegen die Gesetze der Nation verstoßen habe. Seine Tochter, Mitte zwanzig, wurde ebenfalls inhaftiert, obwohl sie mit einem US-Bürger verheiratet ist und ebenfalls Asyl beantragt hat.

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Die Anwältin der Festgenommenen erklärte, dass sich die Familie auf dem Weg zu einer Taufe befunden habe. Während der Festnahme sei ihre Patientin schreiend zu Boden gegangen und habe versucht, von den Beamten zurückgehalten zu werden. Zeugenbericht zufolge habe die Frau lediglich einen Kaffeebecher in der Hand gehalten, als die Beamten auf sie zuliefen. Durch die hohe Geschwindigkeit und die Gewaltanwendung sei Panik entstanden, da nicht klar war, wer die angreifenden Personen waren.

Reaktionen der Airlines und Beamten

Der Vorfall hatte direkte Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Pilot und zwei Flugbegleiter weigerten sich anschließend, den Flug fortzusetzen. Passagiere mussten zunächst zum Gate zurückgeführt werden, bis eine Ersatzcrew gefunden war. Der Flughafenbetreiber sowie die Fluggesellschaft Alaska Airlines gaben an, die Verhältnismäßigkeit des ICE-Einsatzes prüfen zu lassen. Man habe bereits Bedenken bei den zuständigen Stellen vorgetragen.

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Zeugen beschrieben die Situation als traumatisch und verwiesen auf das Chaos an Bord. Die Emotionen seien hoch gewesen, da die Geschwindigkeit und die Gewalt, mit der die Festnahmen erfolgten, für alle Beteiligten unerwartet und erschütternd waren. Einige Reisende wurden bei ihren Versuchen, die Vorgänge zu filmen oder zu protestieren, von den Beamten zur Seite gestoßen.

Politische Kontroversen und rechtliche Fragen

Der Gouverneur des Bundesstaates Washington, Bob Ferguson von der Demokratischen Partei, zeigte sich empört und nannte die ICE-Aktionen völlig außer Kontrolle geraten. Er wies darauf hin, dass die Handlungen am Internationalen Flughafen Seattle-Tacoma nur ein weiteres Beispiel für unamerikanische Taktiken seien. Ferguson ist der Ansicht, dass die ICE-Behörde möglicherweise ein Gesetz des Bundesstaates gebrochen hat, das die Vermummung von Einsatzkräften einschränkt.

Der Gouverneur forderte Aufklärung darüber, wie die Beamten überhaupt auf die Fluggastbrücke gelangt sind. Die massive Ablehnung des ICE-Vorgehens durch die Bevölkerung gilt als einer der Gründe für die deutliche Niederlage der Republikaner bei den jüngsten Kongresswahlen. Als besonderer Befürworter der harten ICE-Politik gilt Stephen Miller, der neue Stabschef der Regierung von Präsident Donald Trump.