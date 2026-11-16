ICE-Störung: Umleitungsstrecke Magdeburg-Helmstedt gesperrt

Kabelschaden durch Mähfahrzeug sperrt Umleitungsstrecke. ICE zwischen Berlin und Hannover brauchen bis zu fünf Stunden. Ausfälle bis Mittwochabend möglich.

Die Reisenden auf der Schiene zwischen Berlin und Hannover erleben massive Einschränkungen, da die einzige Umleitungsstrecke für die laufende Korridorsanierung seit Montagmorgen nicht mehr nutzbar ist. Die Sperrung des Abschnitts zwischen Magdeburg und Helmstedt zwingt die DB InfraGO, ICE-Züge über deutlich längere Routen um Hamburg und Uelzen zu leiten. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit von den geplanten anderthalb auf nun drei Stunden und teils deutlich mehr.

Kabelschaden durch landwirtschaftliches Gerät

Die Ursache für die massive Verkehrsunterbrechung liegt im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts. Wie ein Bahn-Sprecher dem Tagesspiegel bestätigt, hatte ein Mähfahrzeug am Montagvormittag in der Nähe von Niederndodeleben Teile der Bahntechnik beschädigt. Offenbar wurden beim Rückschnitt von Pflanzen die Kabel für die Signaltechnik durchtrennt. Das Portal TAG24 hatte diese Meldung zuerst verbreitet.

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Bahn.de bestätigt den Vorfall mit der Angabe eines defekten Stellwerks im Raum Magdeburg. Die Zerstörung der elektronischen Sicherungstechnik macht eine Nutzung der Hauptumleitungsroute unmöglich. Die DB InfraGO arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden, doch der Ausfall der technischen Infrastruktur blockiert zunächst den regulären Schienenverkehr.

Ausfallzeitpunkte und Reiseverzögerungen

Fahrgäste, die am Montag nachmittag reisten, mussten mit einer Verdopplung der Fahrzeit rechnen. Viele ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen für den heutigen Abend oder den frühen Morgen sollen laut aktuellen Fahrgastinformationen der Bahn komplett ausfallen. Die Betroffenen stehen vor der Wahl, entweder lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen oder alternative Reisewege zu suchen.

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Experten empfehlen den Kunden, über Frankfurt oder Hamburg zu fahren, um die Engpässe zu umgehen. Dennoch ist mit einer generellen Überlastung des gesamten Schienennetzes zu rechnen. Die Deutsche Bahn bittet explizit darum, im voraus eine deutliche Fahrtzeitverlängerung in den Plan einzuplanen, um Enttäuschungen am Bahnhof vorzubeugen.

Stakeholder kritisieren fehlende Reserven

Die Kritik an der Situation ist in der Branche laut und scharf. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen, spricht von einem Drama mit Ansage. Er kritisiert scharf, dass die einzige Umleiterstrecke für die 14-monatige Korridorsanierung zwischen Berlin und Lehrte selbst nicht zur Verfügung steht. So leicht kollabiert ein Umleitungskonzept mit nur einer Hauptschlagader, so die Pointe seiner Analyse.

Westenberger fordert von der DB InfraGO auf, den Betrieb so schnell wie möglich wieder zu ermöglichen und das bestehende Umleitungskonzept dringend zu überarbeiten. Ein solches System zeigt bei einer einzigen Störung seine strukturelle Zerbrechlichkeit auf. Die Abhängigkeit von einer einzigen Alternative hat sich als fehlplanungsbedingtes Risiko erwiesen, das nun die gesamte Infrastruktur belastet.

Reparaturzeitraum und Informationen

Laut Angaben der für das Schienennetz zuständigen DB InfraGO aus Branchenkreisen des Tagesspiegels könnte die Sperrung bis Mittwochabend andauern. Das bedeutet, dass Reisende über drei Werktage hinweg mit massiven Einschränkungen rechnen müssen. Reparatur-Teams der DB InfraGO arbeiten intensiv daran, den Streckenabschnitt so schnell wie möglich wieder für alle Züge befahrbar zu machen.

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Die Bahn informiert Fahrgäste aktuell über die App DB Navigator und die Internetseite bahn.de über den Fortschritt der Arbeiten. Sobald die Strecke wieder frei ist, wird man im konzereigenen Newsblog eine entsprechende Mitteilung veröffentlichen. Wer trotz der Probleme reisen muss, sollte sich stets auf den aktuellen Stand vor Abfahrt informieren, da sich die Lage stündlich ändern kann.