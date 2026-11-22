Die DEL räumt einen Synchronisationsfehler beim Spiel Nürnberg gegen Augsburg ein. Der Siegtreffer von Headrick gilt nun doch, die Panther werden ermittelt.

Die DEL hat einen gravierenden Fehler bei der Spielzeit-Synchronisation im DEL -Spiel zwischen den Augsburger Panther n und den Nürnberg Ice Tigers bestätigt. Die Schiedsrichter haben den Sieg der Ice Tigers durch einen Treffer von Owen Headrick in der Verlängerung fälschlicherweise nicht anerkannt, da das zur Verfügung stehende Videobild zeitlich falsch synchronisiert war. Die offizielle Mitteilung der Liga stellt klar, dass der Puck die Torlinie tatsächlich vor dem offiziellen Ende der Verlängerung überquert hat. Dadurch wird dem Spiel ein neues Kapitel aufgezwungen, das die Verantwortlichen der Panther nun mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert.

Technischer Fehler beim Video-Beweis

Das Drama in Augsburg begann zunächst wie ein reguläres DEL-Spiel. Nach sechzig Minuten regulärer Spielzeit stand es 4:4, sodass eine Verlängerung zur Entscheidung führen musste. Kurz vor dem Ende dieser Overtime schoss Owen Headrick die Ice Tigers in Führung. Die Schiedsrichter warteten auf die Überprüfung des Videobeweises und stellten damals fest, dass die Zeit bereits abgelaufen sei. Das Tor wurde nicht anerkannt, es folgte ein Penalty-Schießen, welches die Augsburger Panther mit 5:4 für sich entschieden. Dieser Endstand galt zunächst als offiziell.

Also read Videobeweis-Panne: Technischer Fehler kostet Ice Tigers Sieg, Ergebnis bleibt

Erst weit nach dem eigentlichen Spielende wurde deutlich, dass die technische Grundlage der Schiedsrichter-Entsichtigung fehlerhaft war. Es stellte sich heraus, dass die offizielle Spieluhr nicht mit dem Videobild synchronisiert war. Der Treffer von Headrick fiel damit deutlich vor dem offiziellen Ende der Verlängerung, auch wenn dies zum Zeitpunkt der Entscheidung für die Unparteiischen nicht nachweisbar war. Die Liga räumt in ihrem Statement ein, dass den Schiedsrichtern lediglich der zeitlich falsch synchronisierte Videobeweis zur Verfügung stand. Sie trafen daher auf dieser Grundlage konsequenterweise die Entscheidung, kein Tor zu zählen.

Keine Schuld der Schiedsrichter, aber Konsequenzen

In der Stellungnahme der DEL wird explizit betont, dass den Schiedsrichtern bei der Überprüfung des vermeintlichen Siegtreffers der Nürnberger leider nur das falsche Videobild vorlag. Daher haben sie auf dieser Grundlage, die sie nicht selbst verursacht haben, konsequenterweise auf kein Tor entschieden. Den Schiedsrichtern wird explizit keine Schuld an der Fehleinschätzung gegeben, da sie ihr Urteil auf die damals verfügbaren, fehlerhaften technischen Daten stützen mussten. Die Verantwortung liegt nun bei den Verantwortlichen für die Spielstätte und die technische Infrastruktur.

Advertisement

Den Nürnberg Ice Tigers wurde damit der Overtime-Sieg und der damit verbundene Zusatzpunkt formal geklaut. Die Augsburger Panther haben diesen zusätzlichen Punkt in der Tabelle nun inne, obwohl er ihnen eigentlich nicht zustehen dürfte, da der Siegtreffer korrekt hätte gewertet werden müssen. Die DEL leitet gegen die Augsburger Panther ein Ermittlungsverfahren ein. Grund hierfür ist, dass die Panther für den ordnungsgemäßen Zustand der Spielstätte und damit auch für die korrekte Funktion der Videotechnik verantwortlich zeichnen.

Reglementäre Hindernisse für die Ice Tigers

Trotz der klaren Fakten und der Zuerkennung des technischen Fehlers bleibt für die Nürnberg Ice Tigers eine bittere Pille zu schlucken. Sie können keinen Einspruch gegen das Ergebnis einlegen. Die DEL begründet dies mit einer starren Regelung im Regelwerk. Laut Paragraf 78.1 des DEL/IIHF-Regelbuches ist die Entscheidung der Schiedsrichter endgültig. Ein Protest ist laut der Spielordnung der PENNY DEL nicht möglich, was die Lage für die Nürnberger frustrierend macht.

Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Abhängigkeit der modernen Schiedsrichterentscheidungen von präziser technischer Infrastruktur. Auch wenn die Absicht der Unparteiischen korrekt war, führt eine fehlerhafte Synchronisation zu massiven sportlichen Konsequenzen. Die Ermittlungen gegen die Augsburger Panther werden nun klären müssen, wie es zu diesem Synchronisationsfehler kommen konnte und wer dafür die Verantwortung trägt. Für die Ice Tigers bleibt das Ergebnis sportlich ungerecht, rechtlich ist die Situation jedoch durch die Endgültigkeitsklausel abgedichtet.