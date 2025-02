Ein ICE kollidierte am Dienstagnachmittag mit einem LKW in Rönneburg, was zu einem schweren Unfall mit Todesfolge führte. Der Zugverkehr wurde beeinträchtigt und Reisende werden gebeten, ihre Verbindungen zu überprüfen.

Ein ICE-Zusammenstoß mit einem Lkw in Rönneburg führte am Dienstag zu einem schweren Unfall mit Todesfolge. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Mittwochmorgen an. Reisende und Pendler sollten ihre Verbindungen überprüfen, da die Zugverkehr s-Störung andauert. Nach Angaben der MOPO handelt es sich um einen Professor der Universität Hamburg, der bei dem Unfall ums Leben kam. Der Lkw-Fahrer (34) wurde zunächst festgenommen, aber nach seiner Haftvorführung wieder freigelassen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, ein dringender Tatverdacht konnte bisher nicht festgestellt werden.Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf einem Bahnübergang in Rönneburg. Der Lkw stand auf dem nur mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang, als der ICE auf die Strecke zufuhr. Ein 55-jähriger Fahrgast wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Weitere 25 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Comedian Bernard Hoëcker, der ebenfalls in dem verunglückten Zug saß, blieb unverletzt und dankte den Rettungskräften und anderen Helfern.Die Reparaturarbeiten am zweiten Gleis dauern an. Es müssen die Oberleitung repariert und einige beschädigte Schwellen ausgetauscht werden. „Eine Prognose können wir derzeit noch nicht geben“, sagte ein Bahnsprecher. Der beschädigte ICE wurde in der Nacht schließlich abgeschleppt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, ist eines der betroffenen Gleise im Süden der Stadt seit dem frühen Morgen wieder befahrbar. Dennoch sollten sich Fahrgäste darüber informieren, ob ihre Züge planmäßig fahren.





