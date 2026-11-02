ICE zwischen Hamburg und Berlin: Rauchmelder löst Alarm aus

Ein ICE auf der Strecke Hamburg-Erfurt wurde durch einen Kosmetikalarm gestoppt. Die Deutsche Bahn erklärt die Ursache und verweist auf strenge Rauchverbote an Bord.

Ein geplantes Zugpaar der Deutschen Bahn sorgte am vergangenen Sonntag für Unruhe auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Der Intercity-Express (ICE) mit der Nummer 607, der ursprünglich als Verbindung von Hamburg nach Erfurt geplant war, musste seine Fahrt kurz nach dem Abflug aus dem Hamburger Hauptbahnhof unterbrechen. Der Zug war zu diesem Zeitpunkt bereits um einige Minuten verspätet, als der Vorfall auftrat, der zu einer unverhofften Unterbrechung des Betriebs führte und die Fahrgäste in einen Zustand der Unsicherheit versetzte.

Die Auslöser für die Störung waren keine mechanischen Defekte oder Sicherheitsbedenken im eigentlichen Sinne, sondern ein technischer Alarm durch die Bord-Toiletten. Kurz nach der Ausfahrt, die um 18.40 Uhr erfolgte, kam es zur Aktivierung der Rauchmelder. Dies geschah nicht durch tabakbedingte Zigaretten, sondern durch andere Substanzen, die in den engen Räumen der Zuginnenräume schnell eine kritische Konzentration erreichten und die Sensoren des Zugsystems aktivierten. Die Folge war eine sofortige Reaktion des Zugpersonals, das die Situation an der Zugleitung meldete.

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Technische Details des Alarms

Die unmittelbare Folge der Alarmierung war die Durchsage über die Lautsprecheranlage des Zuges. Das Bahnpersonal bat darum, ein sogenanntes "F-Gerät" in den Wagen 1 zu bringen. Dieses Gerät dient der technischen Diagnose und Behebung von Störungen an den Brandschutzsystemen. Für die an Bord befindlichen Passagiere war diese Aufforderung zunächst verwirrend, da sie nicht mit dem eigentlichen Problem in Verbindung gebracht werden konnte. Die Anwesenheit von Spezialisten vor Ort sollte klären, ob eine Evakuierung oder eine weitere Fortsetzung der Reise sicher war, wobei die technische Überprüfung im Vordergrund stand.

Während die Mitarbeiter die Situation technisch prüften, breitete sich unter den Reisenden Nervosität aus. Viele Fahrgäste diskutierten im Flüsterton über die Möglichkeit, den Zug notfalls verlassen zu müssen. Diese Unsicherheit hielt jedoch nicht lange an. Rund fünf Minuten nach dem ersten Alarm entspannte sich die Lage wieder, als eine neue Durchsage die wahren Ursachen des Vorfalls aufklärte und die Passagiere entlastete. Die technische Prüfung hatte ergeben, dass kein Feuer oder eine echte Brandgefahr vorlag, sondern ein falscher Alarm durch Dämpfe oder Aerosole ausgelöst wurde.

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Kosmetikprodukte als Auslöser

Die offizielle Erklärung der Deutschen Bahn lautete, dass in den Toiletten des Zuges kein Haarspray oder Parfüm versprüht werden sollte. Diese Substanzen können bei der Anwendung in den geschlossenen Räumen der Zuginnenräume Partikel freisetzen, die von den hochempfindlichen Rauchmeldern als Gefahrensignale interpretiert werden. Die Durchsage diente somit der Aufklärung der Fahrgäste und der Prävention künftiger Vorfälle, da viele Reisende nicht damit rechnen, dass alltägliche Hygiene- und Kosmetikprodukte zu einer Zugstörung führen können.

Hinter dieser Regelung steht ein seit dem 1. September 2007 geltendes striktes Rauchverbot an Bord der Züge der Deutschen Bahn. Dieses Verbot erstreckt sich nicht nur auf herkömmliches Rauchen, sondern umfasst auch das Vapen und das Versprühen von aerosolhaltigen Produkten. Die Sensoren sind so kalibriert, dass sie selbst minimale Rauch- oder Dampfspuren detektieren, was dazu führt, dass der Zug automatisch angehalten wird, um die Sicherheit aller Insassen zu gewährleisten. Diese strenge technische Hürde soll sicherstellen, dass das Rauchverbot lückenlos eingehalten wird und keine gesundheitlichen Belästigungen für andere Fahrgäste entstehen.

Folgen und ähnliche Vorfälle

Die strenge Auslegung der Rauchmelder hat in der Vergangenheit bereits zu weiteren Zwischenfällen geführt, die ähnliche Mechanismen aufwiesen. Ein bekannter Fall aus dem Juli dieses Jahres zeigt, wie kritisch die Situation sein kann, wenn Personen die Regeln missachten oder unbedacht handeln. In diesem Vorfall stieg ein Mann bei einem Zwischenstopp in Bamberg für eine Zigarettenpause aus einem Schnellzug aus, wobei der Zug sich bereits wieder in Bewegung setzte. Der Mann wurde zurückgelassen, während sein Zug weiterfuhr.

In jenem bayerischen Vorfall war die Lage noch kritischer, da die einjährige Tochter des Mannes ohne ihn im Zug zurückblieb. Das Bahnpersonal in Bamberg informierte umgehend die Mitarbeiter im fahrenden Zug. Diese übergaben das Kleinkind am nächsten Halt in Erfurt an die Bundespolizei. Der Vater, der der Fahrt hinterhergeeilt war, wurde dort mit seiner Tochter wiedervereint. Dieser Vorfall verdeutlicht die komplexen logistischen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen, die aus Verstößen gegen die Bordregeln resultieren können, selbst wenn die unmittelbare Gefahr wie ein falscher Alarm eher technischer Natur ist.