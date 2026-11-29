Willkommen bei unserem „Geht’s nur mir so?“-Newsletter. Hier kommt ihr zu Wort, mit allem, was euch bewegt. Denn jedes (scheinbare) Tabuthema, das geteilt wird, gibt anderen das Gefühl, nicht allein zu sein.

Mach mit bei unserer kleinen Umfrage zum Thema. Willkommen bei unserem „Geht’s nur mir so?

“-Newsletter. Hier kommt ihr zu Wort, mit allem, was euch bewegt. Denn jedes Tabuthema, das geteilt wird, gibt anderenKennst du auch diese Momente, wo man sich fragt „Geht es eigentlich nur mir so?

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“ Seinen Struggle, seine Gedanken und Wünsche mal mit anderen Menschen zu teilen ‒ anonym ‒ und zu schauen, ob es ihnen vielleicht ähnlich geht, kann sehr hilfreich sein. Zum einen für das Selbstwertgefühl, weil man vielleicht schon an sich zweifelt. Aber auch ‒ und das ist vielleicht der wichtigste Punkt ‒ weil jedes Problem, jeder Zwiespalt, jedes schambehaftete Thema, das mit anderen geteilt wird, einem anderen Menschen das Gefühl geben kann, nicht allein zu sein.