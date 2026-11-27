Der sogenannte 'Holland-Hitler' verherrlicht Adolf Hitler. Jetzt kommt sein Fall ein zweites Mal vor das Amtsgericht Münster.

Juli 2025 vor dem Hauptbahnhof in Münster - der bekennende Neonazi Stefan Wijkamp gibt bei einer Demo von Rechtsextremen ein Interview. Darin verherrlicht er Adolf Hitler und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.

Das Amtsgericht Münster erlässt einen Strafbefehl gegen den 59-Jährigen. Dagegen hat er Einspruch eingelegt und der Fall kommt noch einmal vor Gericht. Stefan WijkampIm Juli 2025 nimmt er in Münster an einer Demo von Rechtsextremen teil und gibt dabei demStrafbefehl wegen Volksverhetzungin die Kamera und ergänzt:Aussagen, die ihm eine Anklage wegen Volksverhetzung eingebracht haben. Etwa ein Jahr nach dem Interview sollte der Prozess vor dem Amtsgericht Münster stattfinden.

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Dort erschien der Angeklagte aber nicht. Die Richterin erließ daraufhin einen Strafbefehl gegen den heute 59-Jährigen. Fall beschäftigt Amtsgericht Münster erneut Den Strafbefehl will der als"Holland-Hitler" bekannte Mann nicht akzeptieren und legte dagegen Einspruch ein. Deswegen gibt es am Freitag einen neuen Prozesstermin am Amtsgericht Münster.