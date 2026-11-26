Kinder? Vielleicht später – oder gar nicht? Ich spreche mit Bevölkerungsforscher Martin Bujard darüber, warum der Kinderwunsch oft aufgeschoben wird und was auch mich zweifeln lässt.

Kinder? Vielleicht später – oder gar nicht? Ich spreche mit Bevölkerungsforscher Martin Bujard darüber, warum der Kinderwunsch oft aufgeschoben wird und was auch mich zweifeln lässt.

Wenn ich mich mit meinen Freundinnen über Zukunftspläne unterhalte, kommt früher oder später das Thema Kinder auf. Dann höre ich Dinge wie „Klar will ich Kinder haben. Am liebsten wären mir zwei“ oder „Ja, ich will unbedingt Kinder, aber ich möchte erst fest im Leben stehen“. Ich bin 25 Jahre alt.

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Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir vor allem eine Frage in den Kopf: „Möchte ich überhaupt Kinder bekommen?