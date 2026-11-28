2021 erfuhr „Guarding Stars“-Darsteller Jared Padalecki durch einen Tweet von einer geplanten „Supernatural“-Prequel-Serie – und reagierte ziemlich heftig. Glücklicherweise konnte sein Co-Star Jensen Ackles das Missverständnis wenig später aufklären.

2021 erfuhr „Guarding Stars“-Darsteller Jared Padalecki durch einen Tweet von einer geplanten „Supernatural“-Prequel-Serie – und reagierte ziemlich heftig. Glücklicherweise konnte sein Co-Star Jensen Ackles das Missverständnis wenig später aufklären.

“ ist DER Netflix-Weihnachtshit der Saison: Nur wenige Tage nach ihrer Veröffentlichung am 18. November schoss die romantische Festtags-Komödie in 72 Ländern – darunter auch Deutschland – an die Spitze der Streaming-Charts. , allerlei übernatürliche Wesen – und das über einen Zeitraum von 15 Staffeln und ebenso vielen Jahren hinweg. Kein Wunder, dass die beiden Schauspieler auch im wahren Leben zu Freunden wurden.

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Umso größer war die öffentliche Verwunderung, als Padalecki und Ackles rund ein halbes Jahr nach dem Serienfinale öffentlich aneinandergerieten.