Christian Düren schwelgt im Papa-Glück. Im Podcast verrät der Partner von Amira Aly, wie seine kleine Tochter seinen Alltag verändert.

Wenn es um sein Familienleben geht, hält sich Christian Düren in der Öffentlichkeit eigentlich zurück. Doch seit er Ende Oktober zum ersten Mal Papa geworden ist, macht der Moderator eine Ausnahme.

Im Podcast „Zahltag“ seines Kollegen Daniel Boschmann erzählt er nun, wie sehr ihn die Geburt seiner Tochter verändert hat.

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„Ich bin gerade in einer Baby-Bubble. Es dreht sich alles um die Kleine“, schwärmt der 36-Jährige, wie BUNTE berichtet. Morgens freut sich der Moderator aufs Aufstehen, abends hofft er auf eine möglichst ruhige Nacht. Wie überwältigend die ersten Wochen mit seiner Tochter für ihn sind, kann er selbst noch gar nicht richtig beschreiben.