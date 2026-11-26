'Ich bin noch nicht darüber hinweg': Lindblad spricht über Las-Vegas-Patzer
Nach seinem Patzer beim Großen Preis von Las Vegas spricht Arvid Lindblad offen darüber, wie sehr in diese verpasste Chance weiterhin verfolgt
Nach seinem Patzer beim Großen Preis von Las Vegas spricht Arvid Lindblad offen darüber, wie sehr in diese verpasste Chance weiterhin verfolgtdie Chance auf wichtige WM-Zähler mit einem Dreher hinter dem Safety-Car weggeworfen.
Ein Fehler, der den Rookie auch in Katar noch verfolgt.
"Ich habe versucht, loszulassen ... Ich bin noch nicht darüber hinweg", so Lindblad.
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