Nach seinem Patzer beim Großen Preis von Las Vegas spricht Arvid Lindblad offen darüber, wie sehr in diese verpasste Chance weiterhin verfolgt

Nach seinem Patzer beim Großen Preis von Las Vegas spricht Arvid Lindblad offen darüber, wie sehr in diese verpasste Chance weiterhin verfolgtdie Chance auf wichtige WM-Zähler mit einem Dreher hinter dem Safety-Car weggeworfen.

Ein Fehler, der den Rookie auch in Katar noch verfolgt.

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"Ich habe versucht, loszulassen ... Ich bin noch nicht darüber hinweg", so Lindblad.