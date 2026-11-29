Freude und Frust gleichzeitig: PlayStation Plus hat die Gratis-Games für Dezember enthüllt. Die Community ist bei zwei Spielen begeistert – und bei...

Freude und Frust gleichzeitig: PlayStation Plus hat die Gratis-Games für Dezember enthüllt. Die Community ist bei zwei Spielen begeistert – und bei einem schwer enttäuscht.

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Januar 2027, schnappen. Ein Remaster der legendären Skateboard-Spielereihe, in der ihr auf Rampen, Rails und durch Parks skatet und Trick-Kombos sammelt. Beide Klassiker wurden neu aufgelegt, aufläuft das Spiel in nativem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Erstmals lassen sich eigene Ziele im Create-A-Park-Modus anlegen und mit anderen teilen.