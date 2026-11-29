„Ich bin schockiert“: Gratis-Games für Dezember spalten PlayStation-Spieler
Freude und Frust gleichzeitig: PlayStation Plus hat die Gratis-Games für Dezember enthüllt. Die Community ist bei zwei Spielen begeistert – und bei...
Freude und Frust gleichzeitig: PlayStation Plus hat die Gratis-Games für Dezember enthüllt. Die Community ist bei zwei Spielen begeistert – und bei einem schwer enttäuscht.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. bereit: Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 und Amnesia: The Bunker. Ihr könnt euch die Spiele bis Montag, den 4.
Januar 2027, schnappen. Ein Remaster der legendären Skateboard-Spielereihe, in der ihr auf Rampen, Rails und durch Parks skatet und Trick-Kombos sammelt. Beide Klassiker wurden neu aufgelegt, aufläuft das Spiel in nativem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Erstmals lassen sich eigene Ziele im Create-A-Park-Modus anlegen und mit anderen teilen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at Follow_the_G
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten