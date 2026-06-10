Ich bin stolz, bei der WM als Moderatorin dabei zu sein

Ich werde mich auf die Reise mit meiner Familie freuen und die Zeit gemeinsam genießen. In der Gruppenphase werden wir wahnsinnig viel reisen und es wird ein wilder Ritt sein. Ich bin froh, dass ich Experte Bastian Schweinsteiger als Begleiter habe, der mir hilft, die Fragen zu stellen.

Ich bin stolz, dass ich bei der WM als Moderatorin dabei sein darf. Mein Mann hat mir einen besonderen Kugelschreiber geschenkt, der mir als Talisman dient.

Ich werde mich auf die Reise mit meiner Familie freuen und die Zeit gemeinsam genießen. In der Gruppenphase werden wir wahnsinnig viel reisen und es wird ein wilder Ritt sein. Ab der K.o. -Runde wird es dann ein bisschen entspannter und wir haben längere Unterbrechungen.

Ich bin froh, dass ich Experte Bastian Schweinsteiger als Begleiter habe, der mir hilft, die Fragen zu stellen. Wir sind immer besser aufeinander abgestimmt und können uns vor der Kamera aufeinander verlassen. Ich werde auch die Interviews mit Bundestrainer Julian Nagelsmann für die ARD führen und mich auf die Herausforderung freuen. Ich bin froh, dass ich meine Träume erfüllt habe und nun einfach dabei bin, alles zu genießen und nicht sofort auf die nächste Tür zu schauen





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