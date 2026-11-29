Nach seinem letzten MotoGP-Rennen in Valencia spricht Marc Marquez offen über Emotionen - Was er über sich lernt und wie es für ihn nach dem Rücktritt weitergeht

Nach seinem letzten MotoGP-Rennen in Valencia spricht Marc Marquez offen über Emotionen - Was er über sich lernt und wie es für ihn nach dem Rücktritt weitergeht-Rennen seiner Karriere in Valencia.

"Ich meine, ich habe das Wochenende sehr genossen, und das Glück, das ich empfinde, kann ich gar nicht erklären. ""Aber ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich meine MotoGP-Karriere genauso beendet habe, wie ich sie begonnen habe. " Sein erstes Rennen in der Königsklasse bestritt Marc Marquez Anfang April 2013 in Doha. Er wurde auf Anhieb Dritter.

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Im Alter von 20 Jahren wurde Marc Marquez in seiner ersten Saison MotoGP-Weltmeister. Nun gewann er mit 33 Jahren seinen achten Titel in der Königsklasse und beendete sein letztes Rennen als Zweiter auf dem Podium. Marc Marquez startete explosiv in seinen finalen Grand Prix. Bei der Anfahrt zu Kurve 1 lag er hinter den Aprilia-Fahrern, aber er bremste sich mutig nach innen und setzte sich an die Spitze des Feldes.