Ein 69-jähriger Rentner lebt im belgischen Tournai seit Monaten auf der Straße. Trotz einwandfreier Finanzen findet er keine Wohnung. Der Grund dafür ist die strikte Forderung der Vermieter nach einer privaten, persönlichen Bürgschaft.

“ berichtet, lebt der 69-jährige Jean-Pierre Gérard seit dem Frühjahr auf den Bänken eines Flussufers.von rund 2000 Euro, womit er Mietkosten tragen könnte. Dennoch scheitern alle seine Bewerbungen an einer bestimmten Forderung der Hauseigentümer: „Mein Problem bei der Wohnungsfindung ist, dass ich einen Bürgen brauche“, schildert der Betroffene gegenüber „Sud Info“.

Für den Senioren stellt diese Anforderung eine unüberwindbare Hürde dar, da sein gesamter Bekanntenkreis ebenfalls imist. Offizielle Stellen wie das Sozialhilfezentrum CPAS oder soziale Träger werden von den Vermietern nicht als Ersatz akzeptiert, berichtet „Sud Info“. Angebote von Unterkünften, die die finanzielle Verwaltung seiner Rente übernehmen würden, lehnt er ab, um seine Eigenständigkeit zu bewahren.

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Zudem ist die städtische Nachtunterkunft derzeit wegen Personalmangels geschlossen. Jean-Pierre schließt diese Lösung jedoch ohnehin aus, durch Angst vor alkoholisierten Personen und möglichen Diebstählen vor Ort. Bei der Wohnungssuche scheitert ein 69-Jähriger bislang an der Forderung nach einer privaten Bürgschaft. Unterstützung erhält der Obdachlose imvor allem durch hilfsbereite Bürger, die Versorgungsgüter und warme Mahlzeiten an die Schelde bringen.

Nach „Sud Info“ strebt der Mann nun ein Gespräch mit der Stadtpolitik an, um auf die Notsituation aufmerksam zu machen. Unter anderem schlägt er vor, das derzeit zum Verkauf stehende ehemalige Krankenhaus Notre-Dame in Sozialwohnungen umzuwandeln. Auch in Deutschland gibt es bei der Absicherung eines Mietverhältnisses klare gesetzliche Grenzen. Nach Angaben desdarf eine vereinbarte Mietsicherheit grundsätzlich höchstens drei Nettokaltmieten betragen.

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Das gilt unabhängig davon, ob die Sicherheit als Barkaution, Sparbuch oder Bürgschaft vereinbart wird. Eine zusätzliche Bürgschaft neben einer bereits ausgeschöpften Kaution würde in Deutschland daher eine unzulässige Übersicherung darstellen.

Außerdem ist eine Mietkaution in Deutschland in drei gleichen monatlichen Raten zahlbar, sodass Mieter den gesamten Betrag nicht direkt zum Einzug aufbringen müssen.