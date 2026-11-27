Antonia aus Tirol macht den Schlaganfall von Partner Peter Schutti öffentlich. Warum sie jetzt spricht und wie es mit ihrer Karriere weitergehen soll.

Antonia aus Tirol macht den Schlaganfall von Partner Peter Schutti öffentlich. Warum sie jetzt spricht und wie es mit ihrer Karriere weitergehen soll. Glückliche Zeiten: Antonia aus Tirol und ihr Lebensgefährte Peter Schutti 2016 bei „Immer wieder Sonntags“ im Europa-Park Rust.

Heute kämpft er mit den Folgen eines Schlaganfalls. Bei ihren Konzerten hörte Antonia aus Tirol seit Monaten dieselbe Frage: Wo ist Peter? Der Mann, der über Jahre hinter jedem ihrer Auftritte stand, war plötzlich nicht mehr dabei. Jetzt hat die Sängerin über ihr Management den Grund genannt.

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Ihr Lebensgefährte Peter Schutti hatte einen Schlaganfall. Später musste er an der Halsschlagader operiert werden. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Laut Management traf es Schutti völlig überraschend.