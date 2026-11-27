'Ich finde Frauen und Männer attraktiv'
Alice Weidel hat in einem Podcast über ihre sexuelle Orientierung und ihre Freundin im Studium gesprochen.
, 47, hat sich ungewohnt offen über ihre sexuelle Orientierung geäußert.
"Ich finde auch Männer attraktiv im Übrigen. Also, ich finde Frauen und Männer attraktiv", sagte die AfD-Chefin in der "Welt"-Gesprächsreihe "Zur Wahrheit gehört ...
" mit Marc Felix Serrao und Andreas Rosenfelder. Die Aussage fiel bei einer Frage nach ihrem Coming-out. Rosenfelder wollte wissen, wann sich Weidel in ihrer kleinstädtischen Umgebung zum ersten Mal als lesbisch geoutet habe.
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