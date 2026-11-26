Zu wenige Steckdosen? Gerade in Altbauwohnungen wird es schnell eng, wenn Smartphone, Laptop und andere Geräte gleichzeitig Strom brauchen. Amazon...

Zu wenige Steckdosen? Gerade in Altbauwohnungen wird es schnell eng, wenn Smartphone, Laptop und andere Geräte gleichzeitig Strom brauchen. Amazon bietet dafür jetzt eine clevere Lösung: einen Beistelltisch, der gleich mehrere praktische Funktionen vereint.

Ich war davon so angetan, dass ich direkt zwei Exemplare fürs Schlafzimmer bestellt habe. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. verschiedenen Farbkombinationen: Unter der Tischplatte befinden sich zwei reguläre Steckdosen und zwei USB-Ports.

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Das ermöglicht es, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, ohne zusätzliche Mehrfachstecker verwenden zu müssen. PraktischeZwei der Tische stehen jetzt in meinem Schlafzimmer als Nachttische. Links kann meine Freundin ihre Geräte laden, rechts ich – Gezank um die Steckdosen ist damit vorbei. Norma verkauft heute bunte Steckdosenleisten mit einer Bonus-Funktion für nur 9 Eurokombiniert clever Stauraum, Ablagefläche und Lademöglichkeiten in einem kompakten Möbelstück – und löst damit 3 Probleme auf einmal.