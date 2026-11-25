Filme mit wahren Begebenheiten treffen bei mir einen besonderen Nerv. Bei Apple TV habe ich nun einen neuen Film mit Mark Ruffalo entdeckt, der mir eine bislang unbekannte Geschichte erzählt hat.

Filme mit wahren Begebenheiten treffen bei mir einen besonderen Nerv. Bei Apple TV habe ich nun einen neuen Film mit Mark Ruffalo entdeckt, der mir eine bislang unbekannte Geschichte erzählt hat.

Sich von Hollywood in fremde Welten wie Pandora oder Arrakis entführen zu lassen, gehört zu den großen Freuden des Kinos. Richtig emotional abgeholt werde ich aber von Filmen, die sich wahren Geschichten und Schicksalen widmen. Protestaktion rund um den Gesetzeszusatz 504 . Öffentliche Gebäude müssen demnach auch abseits von Treppen zugänglich sein.

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Da ihre Aktion kaum Gehör findet, müssen sie kurzerhand improvisieren. In einer Rede zu Beginn des Films wird schnell klar, warum Judy so hartnäckig für die Gesetzesänderung kämpft. Erst ab der vierten Klasse durfte sie eine Schule besuchen, da der Schulleiter. Als sie im Anschluss ein Lehramtsstudium abschloss, wurde ihr in New York die Lehrerbefugnis verweigert.

Ebenfalls wegen ihrer Behinderung. Nur durch ein Gerichtsurteil wurde sie zur ersten Lehrerin im Rollstuhl an einer New Yorker Schule.heraus, das 2022 den Oscar als Bester Film gewann. Beide Dramen widmen sich körperlichen Einschränkungen und erzählen, wie Mitmenschen damit umgehen. Heder hat ein, Figuren in den Mittelpunkt zu rücken, die in anderen Filmen und Serien oft unterrepräsentiert sind.

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Obwohl Judy Heumann auch nach dem Gesetzeszusatz noch vieles in der Politik bewirkt hat, widmet sich der Film allein der Hausbesetzung. Dadurch, dass es um das Miteinander der Figuren geht, ist der Film sogar überraschend unterhaltsam und locker erzählt. Als eine Art Gegenspieler sehen wir übrigens den Marvel-Star Mark Ruffalo. Sonderlich viel Screentime solltet ihr jedoch nicht erwarten.

Er hat zwar, die sind aber sehr limitiert. Da er sich von dem Protest fernhält, tritt er nur allein auf. Eine wirkliche Dynamik entsteht in seinen Szenen daher nicht. Noch dazu finden die emotionalsten Momente und Ansprachen ohne ihn statt.

Für mich ist Being Heumann ein überraschendes Highlight geworden. Der Film erzählt emotional wie leichtfüßig von einer wahren Begebenheit, von der ich zuvor nichts gehört hatte. Er hat mich dazu gebracht, Selbstverständliches wieder mehr infragezustellen. Wenn ihr auch Lust auf einen unterhaltsamen Exkurs habt, der nicht belehrend ist, dann solltet ihr euch