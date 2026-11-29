Ich habe die ESR-Wallet mit Ständer ein halbes Jahr im Alltag benutzt. Der Magnet hat mich beeindruckt, die Verarbeitung nicht ganz.

Ich habe die ESR-Wallet mit Ständer ein halbes Jahr im Alltag benutzt. Der Magnet hat mich beeindruckt, die Verarbeitung nicht ganz. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Früher steckte ein klobiger Geldbeutel in meiner Tasche. Heute zahle ich fast nur noch mit Karte.

Advertisement

Scheine und Münzen brauche ich kaum noch. Mein iPhone hat MagSafe, also war die Idee naheliegend: eine kompakte Wallet, die direkt am Handy haftet. Meine Wahl fiel auf die MagSafe-Wallet von ESR. Der Magnet ist die größte Stärke der ESR-Wallet.