Chico wurde durch einen Lotto-Gewinn plötzlich zum Multimillionär. Jetzt hat er wieder einen Jackpot geknackt – doch den Gewinn muss er teilen.

Chico wurde durch einen Lotto-Gewinn plötzlich zum Multimillionär. Jetzt hat er wieder einen Jackpot geknackt – doch den Gewinn muss er teilen. , verzeichnet vier Jahre nach seinem Multimillionengewinn einen weiteren Erfolg im Glücksspiel.

Bei einer Ziehung des Eurojackpots sicherte sich eine Spielgemeinschaft mit seiner Beteiligung eine Gesamtsumme von über 230.000 Euro.

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“ berichtet, fällt der Anteil für den 46-Jährigen diesmal allerdings deutlich bescheidener aus. Chico zeigt sich in einer Instagram-Videoaufnahme dennoch emotional überwältigt über den erneuten Treffer.