Kinder können sich häufig unsicher fühlen. Woran du das erkennst und wie du dem entgegenwirken kannst, sagen wir dir.

Kinder fühlen sich oft unsicher. Kinder können sich häufig unsicher fühlen. Woran du das erkennst und wie du dem entgegenwirken kannst, sagen wir dir. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder selbstbewusst durchs Leben gehen.

Dass sie sich etwas zutrauen, ihre Meinung sagen und wissen, dass sie gut sind, so wie sie sind. Doch ein gesundes Selbstwertgefühl entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Und manchmal zweifeln Kinder viel stärker an sich, als wir Eltern bemerken. Vielleicht sagt dein Kind häufiger, dass es etwas sowieso nicht kann.

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Vielleicht vergleicht es sich ständig mit anderen oder reagiert besonders empfindlich auf Kritik. Im ersten Moment wirken solche Situationen vielleicht wie kleine Unsicherheiten. Doch wenn sie sich häufen, können sie Hinweise darauf sein, dass dein Kind wenig Vertrauen in sich selbst hat. Ich finde, gerade im chaotischen Familienalltag lohnt es sich, bei solchen Signalen genauer hinzuschauen.

Denn nicht jedes Kind zeigt offen, wenn es sich klein, unsicher oder nicht gut genug fühlt. Ein Puzzle ist zu schwierig, ein Bild gelingt nicht auf Anhieb oder beim Spielen klappt etwas nicht so, wie es sich dein Kind vorgestellt hat. Statt es noch einmal zu versuchen, gibt es schnell auf. Sätze wie „Das kann ich nicht“ oder „Ich bin einfach schlecht darin“ können darauf hindeuten, dass dein Kind wenig Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat.

Es erwartet möglicherweise schon vorher, zu scheitern und traut sich deshalb gar nicht erst, etwas Neues auszuprobieren. Natürlich darf dein Kind auch mal keine Lust haben oder frustriert sein. Entscheidend ist, ob es sich grundsätzlich wenig zutraut und schnell an sich selbst zweifelt.2. Dein Kind vergleicht sich ständig mit anderen Andere Kinder malen schöner, können schneller rennen oder bekommen mehr Aufmerksamkeit.

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Dein Kind scheint immer wieder zu schauen, was die anderen besser machen. Vergleiche gehören zur Entwicklung dazu. Kinder entdecken dadurch, was sie selbst können und wo andere vielleicht schon weiter sind. Problematisch wird es, wenn sie daraus regelmäßig den Schluss ziehen, weniger wert zu sein.

Wenn dein Kind häufig enttäuscht von sich ist, weil es nicht so gut wie andere ist, solltest du genauer hinhören. Vielleicht braucht es gerade die Erfahrung, dass jeder Mensch eigene Stärken hat und nicht überall der oder die Beste sein muss. Beim Spielen mit anderen Kindern hält sich dein Kind auffällig oft zurück. Es überlässt anderen die Entscheidung, sagt selten was es möchte oder traut sich nicht, seine eigene Meinung zu vertreten.

Dahinter kann die Angst stecken, abgelehnt zu werden oder etwas falsch zu machen. Kinder mit einem geringen Selbstwertgefühl versuchen manchmal, es anderen besonders recht zu machen, um Anerkennung zu bekommen. Dabei ist es wichtig, genauer hinzusehen: Ein zurückhaltendes Kind ist nicht automatisch unsicher. Manche Kinder beobachten einfach lieber, bevor sie sich einbringen.

Entscheidend ist, ob dein Kind seine eigenen Wünsche aus Angst regelmäßig hintenanstellt.4. Schon kleine Fehler machen dein Kind fertig Ein verschüttetes Glas, ein misslungenes Bild oder ein verlorenes Spiel: Für manche Kinder fühlt sich ein kleiner Fehler wie eine große Niederlage an. Sie werden schnell wütend auf sich selbst, sind enttäuscht oder reagieren mit Tränen. Dahinter kann die Vorstellung stecken, nur dann gut genug zu sein, wenn alles gelingt.

Gerade hier können wir Eltern viel bewirken. Wenn wir selbst Fehler gelassener nehmen und unserem Kind zeigen, dass nicht immer alles klappen muss, vermitteln wir eine wichtige Botschaft: Du musst nicht perfekt sein, um wertvoll zu sein. Ist das Bild wirklich schön? War das richtig?

Bin ich gut darin? Manche Kinder fragen immer wieder nach der Meinung ihrer Eltern oder anderer Bezugspersonen. Natürlich suchen Kinder Anerkennung. Sie möchten wissen, ob sie etwas gut gemacht haben, und freuen sich über Lob.

Wenn sie allerdings kaum noch auf ihre eigene Einschätzung vertrauen und ständig Bestätigung von außen brauchen, kann das ein Zeichen von Unsicherheit sein. Versuche deshalb, nicht nur das Ergebnis zu bewerten. Frage dein Kind lieber, wie es selbst sein Bild findet oder worauf es besonders stolz ist. So lernt es nach und nach, die eigene Leistung einzuschätzen.

Ein gut gemeinter Hinweis reicht aus und dein Kind ist sofort traurig, fühlt sich angegriffen oder zieht sich zurück. Vielleicht versteht es eine kleine Korrektur sogar als Zeichen dafür, dass es etwas grundsätzlich falsch gemacht hat. Kinder mit einem unsicheren Selbstwertgefühl können Kritik schnell auf ihre gesamte Person beziehen. Aus einem „Da fehlt aber noch ein bisschen“ wird dann innerlich ganz schnell ein „Ich kann nichts“.

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Deshalb kommt es auf unsere Worte an. Wir können Verhalten oder einzelne Situationen ansprechen, ohne dabei das Kind als Person infrage zu stellen. Und wir sollten ihm immer wieder vermitteln, dass Fehler nichts daran ändern, wie liebenswert es ist. Steht ein neuer Sportkurs an, ein unbekanntes Spiel oder eine Aufgabe, die dein Kind noch nie gemacht hat und es möchte lieber gar nicht damit anfangen?

Dann kann hinter dieser Zurückhaltung die Sorge stecken, zu versagen oder sich vor anderen zu blamieren. Wer wenig Vertrauen in sich selbst hat, vermeidet manchmal Situationen, in denen die Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden könnten. Hier hilft es, keinen zusätzlichen Druck aufzubauen. Kleine Schritte und Erfolgserlebnisse können deinem Kind zeigen, dass es mehr schaffen kann, als es sich selbst zutraut.

Besonders aufmerksam sollte man als Elternteil werden, wenn Kinder abwertend über sich selbst sprechen. Sie beschreiben sich beispielsweise als dumm oder schlecht und machen sich für Dinge verantwortlich, die gar nicht in ihrer Hand liegen. Solche Aussagen sollten wir nicht einfach als harmlose Kinderäußerungen abtun. Sie können darauf hindeuten, dass ein Kind ein negatives Bild von sich selbst entwickelt hat..

Statt sofort zu widersprechen, kannst du nachfragen, warum dein Kind gerade so über sich denkt. Manchmal hilft es schon, wenn es merkt, dass seine Sorgen gehört werden und es damit nicht allein ist. Stress, Druck, Selbstzweifel: 6 Tipps, die mentale Gesundheit deines Kindes zu stärkenEin gesundes Selbstwertgefühl entsteht vor allem durch viele kleine Erfahrungen im Alltag. Kinder müssen spüren, dass sie angenommen werden.

Unabhängig davon, ob sie etwas besonders gut können, erfolgreich sind oder sich gerade schwierig verhalten. Dafür brauchen sie keine perfekten Eltern. Viel wichtiger ist, dass wir ihnen zuhören, ihre Gefühle ernst nehmen und ihnen etwas zutrauen. Lass dein Kind Dinge selbst ausprobieren: Auch wenn etwas länger dauert oder nicht sofort gelingt, darf es eigene Erfahrungen sammeln.

Lobe nicht nur die Ergebnisse: Bemerkenswert ist auch, wenn dein Kind etwas versucht, drangeblieben ist oder sich etwas Neues getraut hat. Vermeide Vergleiche: Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Das sollte es auch spüren dürfen. Vermittle bedingungslose Liebe: Dein Kind sollte wissen, dass es nicht etwas leisten oder besonders brav sein muss, um geliebt zu werden.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir unseren Kindern nicht jede Unsicherheit abnehmen können. Wir können ihnen aber einen sicheren Ort geben, an dem sie Fehler machen, zweifeln und wachsen dürfen.