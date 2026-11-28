Migration, Geschlechteridentität, Mehrsprachigkeit und jüdische Geschichte sind für Sasha Marianna Salzmann nicht nur Themen ihres literarischen und künstlerischen Schaffens. Diese Themen prägen das ganze Leben der Schriftstellerin.

Am 3. Dezember hält die in Hannover aufgewachsene Schriftstellerin im Literaturhaus Hannover ihre Antrittsvorlesung"Im Dunkeln schreiben" zu ihrer Poetik dozentur von Leibniz-Uni, Literaturhaus und Schauspiel Hannover.

Im Gespräch gibt sie erste Einblicke und verrät auch schon ein wenig über ihren neuen Roman"Über uns Löwen", der im März kommenden Jahres erscheint. Auf diese Bücher freut sich die NDR Kultur Literaturredaktion: Neues gibt es etwa von Siri Hustvedt und Stefan Cordes. Eine Übersicht. Sie haben in Ihrem Leben viele Ortswechsel durchlaufen.

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Geboren 1985 in Wolgograd, lebten Sie mit Ihrer Familie bis zum zehnten Lebensjahr in Moskau. Dann zogen Sie nach Deutschland, in die Nähe von Hannover, bevor Sie weiter nach Berlin und zwischenzeitlich nach Istanbul gingen. Hannover ist für Sie aber ein besonders wichtiger Ort - weshalb? Meine Familie wohnt in Hannover.