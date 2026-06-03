Ich und die Walter Boys: Staffel 4 vorzeitig verlängert

Fans von romantischen Komödien können sich freuen: 'Ich und die Walter Boys' wurde vorzeitig für Staffel 4 verlängert. Die dritte Staffel wird ab dem 4. September 2026 auf Netflix verfügbar sein, doch bereits jetzt gibt es grünes Licht für eine vierte Staffel. Die Autoren, die Besetzung und die Crew sind alle begeistert, wieder in die Welt von Silver Falls zurückzukehren.

Fans von romantischen Komödien haben momentan mit Amazon Prime und Netflix vollauf ihre Freude. Aus dem Rom-Com-Kosmos gibt es nun weitere, gute Neuigkeiten: 'Ich und die Walter Boys' wurde vorzeitig für Staffel 4 verlängert.

Die dritte Staffel ist noch nicht einmal an den Start gegangen, doch es gibt bereits grünes Licht für eine vierte Staffel von 'Ich und die Walter Boys'. Während die dritte Staffel ab dem 4. September 2026 für Netflix-Abonnenten zur Verfügung stehen wird, können Fans sich 2027 direkt auf ein Wiedersehen mit Jackie, Cole und Alex freuen.

Die Autoren, die Besetzung und die Crew sind alle unglaublich aufgeregt, wieder in die Welt von Silver Falls zurückzukehren und freuen sich darauf, sich wieder hineinzustürzen. In der zweiten Staffel endete die Serie mit Jackie und Cole, die sich ihre Liebe gestanden haben, während Alex, Jackies fester Freund und auch Coles Bruder, alles mithörte. Die Konversation wird jäh unterbrochen, als ein Krankenwagen auf der Ranch eintrifft, um Familienoberhaupt George Walter abzuholen.

Die dritte Staffel knüpft direkt an den Cliffhanger der zweiten Staffel an. Doch was erwartet Fans in der vierten Staffel? Melanie Hasall gibt ein paar Hinweise auf den weiteren Verlauf der Serie: 'In unserer Geschichte dreht sich alles um Liebe, Romantik, Dreiecksbeziehungen und all die jugendlichen Höhen und Tiefen, die damit einhergehen - und davon werden wir nicht abweichen; es wird also in Staffel 4 noch viel, viel mehr davon geben.





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