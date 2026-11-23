Mark Consuelos besucht mit Kelly Ripa sein altes Zuhause. Dort werden Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater wach.

besuchte der Schauspieler in dieser Woche die Region St. Pete-Clearwater im US-Bundesstaat Florida, wo er einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Bei dem Heimatbesuch machte er auch an seinem früheren Zuhause Halt und zeigtewar der Ausflug mit vielen Emotionen verbunden, denn er rief vor allem Erinnerungen an seinen Vater Saul Consuelos wach, der im März im Alter von 87 Jahren" stand.

Drinnen zeigte der Schauspieler seiner Liebsten unter anderem auch das Fenster, durch das er sich als Teenager hin und wieder heimlich rausgeschlichen hatte. Beim Blick nach oben kamen dann vor allem alte Erinnerungen an seinen Vater hoch.. Den Sinn dahinter habe er erst später verstanden: "Er wusste, dass ich später mein eigenes Haus haben würde und wissen muss, wie man Dinge repariert.

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"seine Frau mit an einen ganz bestimmten Strandabschnitt. Genau dort hatte er früher gemeinsam mit seinem Vater Saul geangelt. Doch auchverbindet mit diesem Ort ganz besondere Momente: Sie erinnerte daran, dass die Familie dort schon mehrmals zusammen gegessen hatte – und zwar Fisch, den Saul selbst aus dem Wasser geholt hatte.

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An dem Platz, der für Vater und Sohn eine so große Bedeutung hat, fand"Man sagt, zu Hause ist dort, wo das Herz ist, und nachdem ich diese wunderschöne Gemeinde einige Jahre lang mein Zuhause nennen durfte, kann ich ehrlich sagen, dass ein Teil meines Herzens genau hier in Florida geblieben ist"Kelly Ripa, Mark Consuelos, Camilla Consuelos und Saul Consuelos, Premiere von "Off the Rez" beim Tribeca Film Festival 2011Wie findet ihr, dass Mark die Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater im TV teilt?