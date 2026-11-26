Weil ihre Wohnung zu kalt sei, fragt Evelyn Burdecki ihre Fans auf Instagram um Hilfe. Die Nachrichten einiger Männer stoßen der Moderatorin jedoch sauer auf.

Weil ihre Wohnung zu kalt sei, fragt Evelyn Burdecki ihre Fans auf Instagram um Hilfe. Die Nachrichten einiger Männer stoßen der Moderatorin jedoch sauer auf.

„Ich bin jetzt nach Hause gekommen, ich habe alle Heizungen an, ich habe alle Fenster zu - und es ist trotzdem eiskalt“, erzähltin einer aktuellen Instagram-Story. Sie wisse sich nicht mehr zu helfen. Voller Verzweiflung wendet sich die 38-Jährige deshalb an ihre Follower und fragt: „Was soll ich tun?

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“, erneut zu Wort. „Ihr seid einfach die Besten“, freut sich Burdecki, „ich habe jetzt so viele Tipps von euch bekommen! “ Hilfreich seien allerdings nicht alle Nachrichten gewesen. „Ich werde erpresst“, ärgert sich die ehemalige RTL-Dschungelkönigin.