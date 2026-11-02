ICPO Academy startet Level II Radiomolekulare Präzisionsonkologie für Ärzte

Die ICPO Academy for Theranostics startet Level II der Radiomolekularen Präzisionsonkologie. Das Online-Curriculum vertieft klinisches Wissen zu Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren.

Wiesbaden, am 2. November 2026, hat die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS die offizielle Freigabe für den Start von Level II ihres spezifischen Ausbildungsbereichs zur Radiomolekularen Präzisionsonkologie bekanntgegeben. Diese neue Phase der Weiterbildung richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkräfte und zielt darauf ab, das bestehende Grundlagenwissen durch hochspezialisierte Inhalte zu ergänzen. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung vertieftes klinischen Fachwissens, das für die moderne Behandlung von Krebspatienten unverzichtbar geworden ist.

Erweiterung um klinisches Fachwissen

Das neu aufgelegte erweiterte Online-Curriculum bietet den Teilnehmern eine umfassende Vertiefung in zwei schwerwiegenden onkologischen Bereichen, nämlich Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren. Diese beiden Krankheitsbilder gehören zu den komplexesten Feldern der modernen Medizin, weshalb ein präzises Verständnis der theranostischen Ansätze hier entscheidend ist. Die Weiterbildung ist nicht nur theoretisch konzipiert, sondern integriert praxisorientierte Fallanalysen, die den Lernenden erlauben, gesehene Konzepte direkt auf reale patientenbezogene Situationen zu übertragen.

Also read Wir haben diesen Luxus-Föhn von Amazon ausprobiert

Zusätzlich zu den rein fachlichen Modulen werden interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen in das Programm eingebunden. Dies spiegelt die aktuelle Realität im Gesundheitswesen wider, in der die Behandlung seltener und aggressiver Tumorerkrankungen keine Einzelfachdisziplin mehr tolerieren kann. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Erkenntnisse in einem Teams-Setting einbringen können, um optimale Versorgungsstrategien zu entwickeln. Prof. Rodney Hicks aus Melbourne, Australien, übernimmt die wissenschaftliche und fachliche Leitung dieses weiterführenden Programms. Er bringt dabei seine langjährige und weltweit anerkannte wissenschaftliche sowie klinische Expertise in das Curriculum ein, was die Qualität der Ausbildung massiv stärkt.

Strategische Ausrichtung der ICPO Academy

Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS wurde im Oktober 2023 von der International Centers for Precision Oncology Foundation gegründet. Das primäre und ungeschmälerte Ziel dieser Institution ist es, die Anwendung von Theranostics auf globaler Ebene voranzubringen. Durch diese globale Vernetzung und Wissensverteilung soll die Behandlungsergebnisse für Krebspatientinnen und Krebspatienten weltweit nachhaltig verbessert werden. Die Academy sieht sich als Katalysator für den Wandel in der Onkologie, der weg von reinen Chemotherapien hin zu präzisen, zielgerichteten theranostischen Anwendungen führt.

Advertisement

Prof. Richard P. Baum, der Präsident der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS, betont in diesem Zusammenhang die fundamentale Bedeutung von Bildung. Er erklärt, dass Bildung der absolute Grundstein für Exzellenz im Bereich der Theranostics sei. Mit der Einführung von RPO Level II gehe man einen sehr wichtigen Schritt, um Ärztinnen und Ärzten die notwendige Expertise zu vermitteln. Nur durch diese qualifizierte Ausbildung könne sichergestellt werden, dass wissenschaftliche Fortschritte direkt und effektiv in eine bessere Versorgung der Patientenschaft umgesetzt werden können. Dies ist besonders vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Theranostics zunehmend in die umfassende Krebsversorgung integriert wird.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern

Eine erfolgreiche Behandlung im Bereich der Radiomolekularen Präzisionsonkologie erfordert zwingend eine enge und ununterbrochene Zusammenarbeit zwischen der Nuklearmedizin und anderen medizinischen Fachdisziplinen. Prof. Rodney Hicks, der als wissenschaftlicher Leiter des Advanced RPO Pillars der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS fungiert, erläutert, dass RPO Level II genau diese Lücke schließen soll. Das Programm verbindet vertieftes klinisches Fachwissen mit praxisorientierten interdisziplinären Tumorboard-Diskussionen, um diese essenzielle Zusammenarbeit aktiv zu stärken und zu institutionalisieren.

Die Teilnehmenden des Programms erhalten anhand praxisorientierter klinischer Fallanalysen sowie durch den Einblick in unterschiedliche regionale Perspektiven wertvolle Erkenntnisse in die Arbeitsweise interdisziplinärer Tumorboards. Sie erlernen genau, wie Patientenfälle professionell vorbereitet und präsentiert werden müssen, damit sie in einem multimedizinischen Umfeld bestmöglich diskutiert werden können. Ebenso lernen die Ärzte, wie sie sich in unterschiedlichen globalen Gesundheitssystemen aktiv und effektiv an interdisziplinären Therapieentscheidungen beteiligen können. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die Behandlungsergebnisse in verschiedenen kulturellen und infrastrukturellen Umgebungen zu optimieren.

Internationale Expertennetzwerke nutzen

Führende Expertinnen und Experten aus vier verschiedenen Weltregionen nahmen an diesen internationalen multidisziplinären Tumorboards teil, die im Rahmen der Ausbildung durchgeführt wurden. Sie vermitteln den Teilnehmenden direkte Einblicke in ihre jeweilige klinische Praxis und zeigen unterschiedliche, aber equally effektive Ansätze der interdisziplinären Zusammenarbeit auf. Dieser globale Austausch ist ein zentrales Element des Programms, da Krebs keine geografischen Grenzen kennt und die Lösungen für komplexe Tumorerkrankungen weltweit geteilt werden müssen.

Advertisement

Odile Jaume, die Chief Executive Officer der ICPO Foundation, hebt die Bedeutung dieser internationalen Zusammenarbeit hervor. Sie sagt, dass ihr herzlicher Dank Prof. Rodney Hicks und Prof. Richard P. Baum sowie allen Leiterinnen und Leitern der interdisziplinären Tumorboards gilt. Auch allen beteiligten Expertinnen und Experten zollt sie ihren Respekt für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre hohe fachliche Kompetenz und ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung dieses Weiterbildungsprogramms. Ihr gemeinsamer Einsatz und die internationale Vernetzung waren entscheidend dafür, dieses innovative Bildungsangebot verwirklichen zu können.

Hintergrund der ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die im Jahr 2019 von führenden internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Life-Sciences-Bereich nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO setzt sich kontinuierlich dafür ein, die Anwendung von Theranostics weltweit voranzubringen und etabliert sich dabei als führende Stimme in der Präzisionsonkologie. Mit ihrem globalen Netzwerk von rund einhundert akkreditierten Zentren fördert sie die internationale Zusammenarbeit und klinische Exzellenz. Das overarching Ziel bleibt dabei, die Versorgung von Krebspatientinnen und Krebspatienten nachhaltig und messbar zu verbessern.

Zur Unterstützung dieser Mission bietet die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS sowohl zertifizierte Grundlagenprogramme als auch weiterführende Programme für interdisziplinäre Theranostics-Teams an. Dies stellt sicher, dass Ärzte auf jeder Stufe ihrer Karriere Zugang zu hochwertiger, evidenzbasierter Weiterbildung haben. Weitere Informationen zur ICPO Academy for Theranostics können auf den offiziellen Webseiten www.icpo.foundation und www.theranostics.academy eingesehen werden. Für spezifische Anfragen steht die Pressestelle der ICPO Foundation unter der Kontaktdaten von Susanne Simon, der Head of Communications & Community, zur Verfügung.