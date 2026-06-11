Ideales Wetter für WM-Fans: Bis zu 26 Grad und Sonnenschein

Das Thermometer soll zum Anpfiff der WM 2026 bis zu 26 Grad steigen, ideal für alle Draußengucker. Pünktlich zur Partie Deutschland-Curaçao zeigt sich das Wetter von seiner schönsten Seite.

Bis auf 26 Grad soll das Thermometer zum Anpfiff der WM 2026 steigen. Ideale Bedingungen für alle Draußengucker, ob beim Public Viewing oder im Garten.

Pünktlich zur Partie Deutschland-Curaçao zeigt sich das Wetter am Sonntag von seiner schönsten Seite. In weiten Teilen des Landes können Fans das Auftaktspiel der Nationalmannschaft bei der WM bei Public Viewing, Grillabend oder Gartenparty bei angenehmen Temperaturen genießen. Doch dann wird's für Fans des Sommers wieder unfair. , erwartet uns am Wochenende die Sonne.

Vor allem im Süden und Südwesten wird sie sich häufig zeigen, von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz bis nach Bayern gibt es vielerorts strahlend freundliches. Auch in den übrigen Landesteilen bleibt es meist trocken. Nur im Norden und Nordosten ziehen zeitweise mehr Wolken durch. Mit bis zu 26 Grad herrschen nahezu ideale Bedingungen für einen Fußball-Abend bei derunter freiem Himmel.

"Besonders warm wird es entlang des Rheins und in Teilen Süddeutschlands", sagt Meteorologe Dominik Jung zu BILD. Zum Wochenstart am Montag bleibt der Sommer zunächst auf Kurs. Besonders im Osten und Südosten wird es mit 23 bis 26 Grad angenehm warm. Dort scheint die Sonne zunächst oft von einem strahlend blauen Himmel.

Doch von Westen und Nordwesten nähert sich bereits langsam die nächste Wetterfront. Dichtere Wolken schieben sich ins Land, später folgen erste Schauer und örtliche Am Dienstag wird es im Norden, der Mitte und im Osten noch unbeständiger. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch, die Sonne blitzt nur ab und an durch. Und wärmer als 16 bis 22 Grad wird es an den meisten Orten nicht mehr.

Entscheidend für die nächsten Monate wird dann der 27. Juni. Ist es am Siebenschläfertag nicht wirklich sommerlich, bleibt's auch danach durchwachsen. "Richtet sich die Großwetterlage in diesem Zeitraum nicht grundlegend au





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wettervorhersage WM 2026 Deutschland-Curaçao Public Viewing Grillabend Gartenparty Sonne Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz Bayern Norden Nordosten Mitte Osten Südwesten Süddeutschland Meteorologe Dominik Jung BILD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alte Bauernregel: Diese Wetter-Theorie im Juni ist zuverlässiger als viele denkenDer 27. Juni ist im Volksmund als Siebenschläfertag bekannt. Über diesen Tag gibt es auch eine bekannte Bauernregel. Was die Regel besagt und wie verlässlich sie ist, lesen Sie hier.

Read more »

Wetter-Klatsche für NRW: Meteorologen warnen vor Schauern, Gewittern und stürmischen BöenSchluss mit Sommer: In Nordrhein-Westfalen kündigen sich ungemütliche Tage an. Meteorologen warnen vor Schauern, Gewittern und stürmischen Böen. Die Temperaturen sinken.

Read more »

Die WM und das Wetter: im Extremfall «lebensbedrohlich»Jacke in Vancouver, Flip-Flops in Dallas? Das Wetter macht die Fußball-WM zu einem Turnier der Extreme. Wie sich Städte vorbereiten, was die FIFA unternimmt...

Read more »

Wechselhaftes Wetter – Regen und Gewitter in SichtHannover/Bremen (lni) - Die kommenden Tage wird es in Niedersachsen und Bremen wieder frisch und nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt,

Read more »